«Ретро FM» дарит новосибирцам путёвки в загородный отель

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«Ретро FM» дарит новосибирцам путёвки в загородный отельРубрика: афиша, общество
17.10.2019 07:44
Фото Ретро ФМ
В эфире «Ретро FM» снова акция «Право на отдых»; главный еженедельный приз розыгрыша – путёвка на двоих в загородный отель.
До конца ноября в эфире «Ретро FM» проводится акция «Право на отдых». Победитель получит путёвку на двоих в загородный отель. Каждая путёвка включает в себя проживание на двое суток, трёхразовое питание, посещение русской бани и хаммама, катание на снегоходе с инструктором, бильярд и так далее.
Стать одним из счастливых победителей очень просто. Нужно дозвониться в «Феличиту» с 18:00 до 19:00 по номеру 362-07-97 и выполнить задание ведущего, набрав максимальное количество баллов. Чем больше баллов, тем больше шансов стать победителем! Итоги подводятся по воскресеньям.
Акция продлится до конца ноября. Информация по телефону +7 (383) 362-07-67, в группе в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте.
Запрещено для детей. Генеральный партнер акции – автоцентр «Сармат». «Сармат» – первый официальный дилер KIA в Новосибирске, приглашает познакомиться с новыми моделями «КИА». «Сармат» – это KIA, KIA — это «Сармат».
Напомним, 14 сентября в ресторане-клубе «Максимилианс» прошла «Вечеринка Ретро FM»
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Центр Новосибирска не вмещает дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора
Вывоз мусора в Новосибирске подешевеет – регоператор рассказал, почему
Всероссийский чемпионат искусств объединит три тысячи талантов в Новосибирске
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Перекуп с «Дрома» лишился «Камри» после встречи с новосибирским приставом
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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