«Ретро FM» дарит новосибирцам путёвки в загородный отель

Фото Ретро ФМ

В эфире «Ретро FM» снова акция «Право на отдых»; главный еженедельный приз розыгрыша – путёвка на двоих в загородный отель.

До конца ноября в эфире «Ретро FM» проводится акция «Право на отдых». Победитель получит путёвку на двоих в загородный отель. Каждая путёвка включает в себя проживание на двое суток, трёхразовое питание, посещение русской бани и хаммама, катание на снегоходе с инструктором, бильярд и так далее.

Стать одним из счастливых победителей очень просто. Нужно дозвониться в «Феличиту» с 18:00 до 19:00 по номеру 362-07-97 и выполнить задание ведущего, набрав максимальное количество баллов. Чем больше баллов, тем больше шансов стать победителем! Итоги подводятся по воскресеньям.

Акция продлится до конца ноября. Информация по телефону +7 (383) 362-07-67, в группе в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте.

Запрещено для детей. Генеральный партнер акции – автоцентр «Сармат». «Сармат» – первый официальный дилер KIA в Новосибирске, приглашает познакомиться с новыми моделями «КИА». «Сармат» – это KIA, KIA — это «Сармат».

Напомним, 14 сентября в ресторане-клубе «Максимилианс» прошла «Вечеринка Ретро FM»