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«Ретро FM» дарит новосибирцам путёвки в загородный отель

Рубрика: афиша, общество

17.10.2019 07:44

Фото Ретро ФМ

В эфире «Ретро FM» снова акция «Право на отдых»; главный еженедельный приз розыгрыша – путёвка на двоих в загородный отель.

До конца ноября в эфире «Ретро FM» проводится акция «Право на отдых». Победитель получит путёвку на двоих в загородный отель. Каждая путёвка включает в себя проживание на двое суток, трёхразовое питание, посещение русской бани и хаммама, катание на снегоходе с инструктором, бильярд и так далее.

Стать одним из счастливых победителей очень просто. Нужно дозвониться в «Феличиту» с 18:00 до 19:00 по номеру 362-07-97 и выполнить задание ведущего, набрав максимальное количество баллов. Чем больше баллов, тем больше шансов стать победителем! Итоги подводятся по воскресеньям.

Акция продлится до конца ноября. Информация по телефону +7 (383) 362-07-67, в группе в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте.

Запрещено для детей. Генеральный партнер акции – автоцентр «Сармат». «Сармат» – первый официальный дилер KIA в Новосибирске, приглашает познакомиться с новыми моделями «КИА». «Сармат» – это KIA, KIA — это «Сармат».

Напомним, 14 сентября в ресторане-клубе «Максимилианс» прошла «Вечеринка Ретро FM»

Анатолий Якимов

Теги: ВЫБЕРИ РАДИО путёвка Ретро FM

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Лента новостей

Предложить новость

Труп десятиклассницы нашли в туалете школы в Новосибирске

сегодня 11:17 Хроника 0 Коммент.

Застывшего в янтаре жука назвали в честь жителя Новосибирска

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Центр Новосибирска не вмещает дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

«Этот Псалтырь – просто бестселлер!»: как новосибирцев зазывают на православную ярмарку

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Видео: спасатели вытащили новосибирцев из застрявшего лифта

сегодня 10:37 Хроника 0 Коммент.

Сибирячку ударило током в магазине электротехники

сегодня 10:28 Хроника 0 Коммент.

«Была явная угроза жизни»: стали известны подробности спасения пассажира рейса Владивосток – Новосибирск

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирск стал городом с самым дешёвым хлебом

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Вывоз мусора в Новосибирске подешевеет – регоператор рассказал, почему

сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

Всероссийский чемпионат искусств объединит три тысячи талантов в Новосибирске

сегодня 08:14 Культура 0 Коммент.

Новосибирск: события 17 октября

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 17 октября: дождливо и пасмурно весь день

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Топ-5 покупок с «Алиэкспресс» стоимостью до 100 рублей

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

СК уволил следователя, который занимался делом убитого красноярца

вчера 21:55 Хроника 0 Коммент.

Многодетные семьи остались без рецептов на детские лекарства под Новосибирском

вчера 20:24 Общество 0 Коммент.

Перекуп с «Дрома» лишился «Камри» после встречи с новосибирским приставом

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

Депутаты потребовали обосновать повышение тарифов на капремонт в Новосибирской области

вчера 19:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирец получил миллион долларов за программу для вычисления рака по наследству

вчера 19:17 Наука 0 Коммент.

Темпы реализации нацпроекта «Здравоохранение» будут ускорены в Новосибирской области

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

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