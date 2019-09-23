Розовый кот был любимцем района: хозяин рассказал, как Барсик поменял цвет

фото из группы «Бюро находок Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске пропал розовый кот; последний раз всеобщего любимца Барсика видели на улице Светлановской 13 октября.

Отчаявшись самостоятельно найти домашнего любимца, хозяин кота Станислав разместил информацию о пропаже в социальной сети «ВКонтакте». Вместо помощи он получил массу упрёков за то, что кот на фотографии – ярко-розовый.

«Мы покрасили его первый раз, в шутку. У дочери остался оттеночный шампунь, вот им и помыли. Критика в сети мне безразлична, главное, чтобы он нашёлся. Он ведь очень добрый, ласковый и ручной. Гулял всегда рядом с домом», – рассказывает Станислав.

Владелец Барсика отмечает, что кота все любили. Он провожал местных детей в школу, сидя на перекрёстке улиц. А школьники в свою очередь всегда его тискали.

«Я думаю, его украли», – с грустью говорит Станислав.

Между тем грумер салона «Брадобрей для зверей» Анастасия рассказала корреспонденту Сиб.фм, что критика новосибирцев по поводу цвета кота вполне объяснима.

«Это, конечно, может нанести вред животному. Вне салона не следует заниматься подобными процедурами. Возможно, с котом ничего и не случится, реакция у всех индивидуальная. Но следует помнить, что у человека и животного PH кожи разный, поэтому красители для животных производят отдельно. А ещё красить котов даже специалисты берутся редко, ведь они имеют привычку вылизывать шкуру», – отметила Анастасия.

Напомним, сегодня, 16 октября, Сиб.фм сообщил о пропаже необычного кота.