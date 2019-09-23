Семья в Новосибирске поменяла дверной замок, чтобы не пускать отца в квартиру

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Житель Новосибирска едва не оказался бездомным; родственники заехали в новую квартиру, в которой потерпевший также являлся собственником, а ключи мужчине не дали.

Судебные приставы помогли новосибирцу вселиться в свою комнату в трёхкомнатной квартире, куда его не пускали родственники. Чтобы разрешить семейный конфликт, мужчине пришлось обратиться в суд. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

«Дом, в котором ранее проживали мужчина и его родственники, попал под программу расселения, и граждане получили трёхкомнатную квартиру в ЖК «Матрёшкин двор». Получив документы на причитающуюся ему часть жилплощади, гражданин отправился в квартиру, однако войти туда он не смог – дверь была заменена, ключи не подошли», – уточнили в ведомстве.

Как выяснилось, «трёшку» уже занял его пасынок с семьёй, которые ни с кем не хотели делить жилплощадь.

Только обращение в суд помогло новосибирцу восстановить справедливость. После вмешательства приставов родственники освободили одну из комнат от своих вещей и передали мужчине ключи от входной двери.

Напомним, 8 октября Сиб.фм писал о том, на какие ухищрения приходится идти приставам, чтобы заставить должников платить по счетам.