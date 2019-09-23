Из-за лисиц на взлётке самолёт не смог сесть в аэропорту Барнаула

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Две лисы вынудили самолёт пойти на второй круг для посадки; они пробрались на территорию аэропорта через яму под забором.

Две степные сибирские лисицы породы корсак помешали зайти самолёту на посадку в Барнауле. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Выяснилось, что ограждения по периметру целые, однако лисы смогли забраться через яму, которую выкопали под ними.

Транспортная прокуратура Барнаула начала проверку после факта присутствия животных на взлётно-посадочной полосе АО «Авиапредприятия Алтай».

«Основанием для проведения проверки послужила информация экипажа одного из воздушных судов, которому 18 августа текущего года при заходе на посадку пришлось уйти на второй круг по причине нахождения на взлётно-посадочной полосе двух небольших животных (предположительно, степных лисиц породы корсак). Установлено, что состояние периметрового ограждения аэропорта Барнаул в целом соответствует Федеральным авиационным правилам "Требования авиационной безопасности к аэропортам"», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Барнаульская транспортная прокуратура вынесла представление АО «Авиапредприятию Алтай» для недопущения фактов несанкционированного доступа посторонних на территорию аэропорта.

Напомним, накануне Сиб.фм писал о том, что новосибирская река Власиха страдает от выброса отходов аэропорта Толмачёво.