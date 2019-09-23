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Из-за лисиц на взлётке самолёт не смог сесть в аэропорту Барнаула

Рубрика: общество

16.10.2019 09:11

фото с сайта pixabay.com

Две лисы вынудили самолёт пойти на второй круг для посадки; они пробрались на территорию аэропорта через яму под забором.

Две степные сибирские лисицы породы корсак помешали зайти самолёту на посадку в Барнауле. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Выяснилось, что ограждения по периметру целые, однако лисы смогли забраться через яму, которую выкопали под ними.

Транспортная прокуратура Барнаула начала проверку после факта присутствия животных на взлётно-посадочной полосе АО «Авиапредприятия Алтай». 

«Основанием для проведения проверки послужила информация экипажа одного из воздушных судов, которому 18 августа текущего года при заходе на посадку пришлось уйти на второй круг по причине нахождения на взлётно-посадочной полосе двух небольших животных (предположительно, степных лисиц породы корсак). Установлено, что состояние периметрового ограждения аэропорта Барнаул в целом соответствует Федеральным авиационным правилам "Требования авиационной безопасности к аэропортам"», – сообщает пресс-служба прокуратуры. 

Барнаульская транспортная прокуратура вынесла представление АО «Авиапредприятию Алтай» для недопущения фактов несанкционированного доступа посторонних на территорию аэропорта. 

Напомним, накануне Сиб.фм писал о том, что новосибирская река Власиха страдает от выброса отходов аэропорта Толмачёво.

Эмиль Фукс

Теги: аэропорты животные Алтайский край

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сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

В Центральном парке Новосибирска «законсервируют» фонтан

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:13 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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