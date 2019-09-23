«Сибирский Левша» продаёт миниатюрную пешку за 13 тысяч рублей

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«Сибирский Левша» продаёт миниатюрную пешку за 13 тысяч рублейРубрика: культура
16.10.2019 12:47
фото Владимира Анискина
Шахматная фигурка выточена на кончике грифеля карандаша; цена произведения искусства составляет 200 долларов.
Знаменитый новосибирский мастер микроминиатюры Владимир Анискин выставил на продажу свою очередную работу – пешку, выточенную из грифеля автоматического карандаша с диаметром стержня 0,5 миллиметра.
Как отмечает сам художник, сделанный из зубочистки карандаш был залит ювелирной смолой для сохранности. «Сибирский Левша» предлагает приобрести своё творение за 200 долларов, что равняется примерно 13 тысячам рублей.
«Я давно хотел разработать несколько вариантов несложных микроминиатюр сувенирно-подарочного характера. Пешка, зёрнышки, простые рисунки – это из этой серии. На маленькой пешке я отрабатывал технологию заливки смолой. Есть некоторые недочёты, которые не позволяют мне просить за неё много», – рассказал Сиб.фм автор работы.
Владимир Анискин – мастер микроминиатюры, который вошёл в Книгу рекордов России. Сам творец говорит, что это тот редкий вид искусства, когда сердце замирает при каждом штрихе.
Напомним, в конце сентября «Сибирский Левша» уже выставлял на продажу рисунок синички по 5 тысяч рублей за миллиметр.
Никита Минин
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