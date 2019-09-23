СК уволил следователя, который занимался делом убитого красноярца

Скриншот с видео Телеграм-канала Борус

Дело передали на контроль в центральный аппарат СК России; с 6 октября следователь не предпринял попыток задержать подозреваемых.

Главное управление Следственного комитета России отстранило следователя, который занимался расследованием дела о жестоком убийстве красноярца Дмитрия Сисигина. Об этом со ссылкой на источник в Следкоме сообщает Telegram-канал "Борус". Следователь занимался делом после гибели мужчины — 6 октября.

История с избиением красноярца Андреем Шиловым и Сергеем Шмелёвым получила широкую огласку в СМИ после обнародования видео из квартиры погибшего. Избитый Дмитрий Сисигин с 15 сентября находился в коме, а 6 октября скончался, не приходя в сознание. В тот же день стало известно, что дело переквалифицировали в нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Дело передали в Следственный комитет, однако до 15 октября оба подозреваемых находились на свободе.

Правоохранительные органы начали проверку по факту назначения подозреваемым необоснованно мягкой меры пресечения. По слухам, Андрея Шмелёва покрывали его влиятельные родители. Сегодня прошли слушания в центральном районном суде Красноярска для избрания меры пресечения подозреваемым. Шилов и Шмелёв останутся в СИЗО на два месяца до конца расследования.

Напомним, сегодня стало известно, что Андрей Шилов и ранее снимал на видео избиения людей.