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СК уволил следователя, который занимался делом убитого красноярца

Рубрика: проиcшествия

16.10.2019 21:55

Скриншот с видео Телеграм-канала Борус

Дело передали на контроль в центральный аппарат СК России; с 6 октября следователь не предпринял попыток задержать подозреваемых.

Главное управление Следственного комитета России отстранило следователя, который занимался расследованием дела о жестоком убийстве красноярца Дмитрия Сисигина. Об этом со ссылкой на источник в Следкоме сообщает Telegram-канал "Борус". Следователь занимался делом после гибели мужчины — 6 октября.

История с избиением красноярца Андреем Шиловым и Сергеем Шмелёвым получила широкую огласку в СМИ после обнародования видео  из квартиры погибшего. Избитый Дмитрий Сисигин с 15 сентября находился в коме, а 6 октября скончался, не приходя в сознание. В тот же день стало известно, что дело переквалифицировали в нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Дело передали в Следственный комитет, однако до 15 октября оба подозреваемых находились на свободе.

Правоохранительные органы начали проверку по факту назначения подозреваемым необоснованно мягкой меры пресечения. По слухам, Андрея Шмелёва покрывали его влиятельные родители. Сегодня прошли слушания в центральном районном суде Красноярска для избрания меры пресечения подозреваемым. Шилов и Шмелёв останутся в СИЗО на два месяца до конца расследования. 

Напомним, сегодня стало известно, что Андрей Шилов и ранее снимал на видео избиения людей. 

Эмиль Фукс

Теги: Красноярский край СКР

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Темпы реализации нацпроекта «Здравоохранение» будут ускорены в Новосибирской области

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

Платежи по ЖКХ шли на карманные расходы директора УК в Новосибирской области

вчера 18:57 Общество 0 Коммент.

Улицы Геодезическую и Большую в Оби отремонтировали по нацпроекту

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Женщина спасла троих малышей от гибели в огне в Новосибирске

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Отделочник обгорел во время пожара в центре вирусологии «Вектор» – Следком возбудил дело

вчера 17:18 Хроника 0 Коммент.

Коммунальщики назвали причину аварий на водоводе Бердска

вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь

вчера 15:08 Общество 0 Коммент.

Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области

вчера 15:02 Хроника 0 Коммент.

Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в аэропорту Братска

вчера 14:53 Общество 0 Коммент.

Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели

вчера 14:45 Общество 0 Коммент.

Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в Барнауле

вчера 14:11 Хроника 0 Коммент.

Розовый кот был любимцем района: хозяин рассказал, как Барсик поменял цвет

вчера 13:12 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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