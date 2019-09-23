Смертельное ДТП произошло в Новосибирске на улице Свечникова

Лента новостейПредложить новость
Семья в Новосибирске поменяла дверной замок, чтобы не пускать отца в квартиру
Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Новосибирской области
Сибирячка распространила интимную информацию о жене своего любовника
Учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка
Житель Новосибирска пошёл в суд из-за шума военных вертолётов по ночам
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Смертельное ДТП произошло в Новосибирске на улице СвечниковаРубрика: проиcшествия
16.10.2019 08:58
Владислав Савченков
Трагедией для пешехода закончилась попытка перейти дорогу в неположенном месте; специалисты напоминают, что соблюдение ПДД может сохранить не только деньги, но и жизнь.
Ранее утро 16 октября для одной из семей Новосибирска стало трагичным. Как сообщили сотрудники УГИБДД, в 6:50 в районе дома № 9 по улице Свечникова произошло ДТП, унесшее жизнь пешехода.
Восстанавливая схему аварии, специалисты установили – по улице Краузе со стороны улицы Кочубея на автомобиле «Фиат» ехал 68-летний водитель. Внезапно перед ним на проезжей части, вне пешеходного перехода, появился человек. Среагировать мужчина не успел.
«Водитель совершил наезд на женщину, которая получила травмы несовместимые с жизнью, — прокомментировал происшествие инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по городу Новосибирску Владимир Савченков. – На вид пострадавшей около 60 лет».
Специалисты очередной раз обращаются с просьбой к участникам дорожного движения – не игнорировать правила дорожного движения. Штраф за переход в неположенном месте - 500 рублей, но иногда его просто некому платить…
Напомним, 15 октября Сиб.фм сообщал о госпитализации ребенка после ДТП.
Алёна Коврова
Комментарии
Лента новостей
Семья в Новосибирске поменяла дверной замок, чтобы не пускать отца в квартиру
Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Новосибирской области
Сибирячка распространила интимную информацию о жене своего любовника
Учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка
Житель Новосибирска пошёл в суд из-за шума военных вертолётов по ночам
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное