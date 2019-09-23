Смертельное ДТП произошло в Новосибирске на улице Свечникова

Владислав Савченков

Трагедией для пешехода закончилась попытка перейти дорогу в неположенном месте; специалисты напоминают, что соблюдение ПДД может сохранить не только деньги, но и жизнь.

Ранее утро 16 октября для одной из семей Новосибирска стало трагичным. Как сообщили сотрудники УГИБДД, в 6:50 в районе дома № 9 по улице Свечникова произошло ДТП, унесшее жизнь пешехода.

Восстанавливая схему аварии, специалисты установили – по улице Краузе со стороны улицы Кочубея на автомобиле «Фиат» ехал 68-летний водитель. Внезапно перед ним на проезжей части, вне пешеходного перехода, появился человек. Среагировать мужчина не успел.

«Водитель совершил наезд на женщину, которая получила травмы несовместимые с жизнью, — прокомментировал происшествие инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по городу Новосибирску Владимир Савченков. – На вид пострадавшей около 60 лет».

Специалисты очередной раз обращаются с просьбой к участникам дорожного движения – не игнорировать правила дорожного движения. Штраф за переход в неположенном месте - 500 рублей, но иногда его просто некому платить…

Напомним, 15 октября Сиб.фм сообщал о госпитализации ребенка после ДТП.