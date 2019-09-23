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Стоять-бояться: названы главные фобии жителей Новосибирска

Рубрика: общество

16.10.2019 16:38

фото с сайта pixabay.com

Названы основные фобии россиян – люди боятся стихийных бедствий и произвола правоохранителей; новосибирцев, кроме прочего, пугает нападение медведей. 

Наводнения, пожары, произвол правоохранительных органов и авиакатастрофы попали в список самых популярных страхов жителей России. Такие данные опубликованы в отчёте экспертов о результатах «Национального индекса тревожностей», которые ранжирует фобии людей на основе анализа СМИ и социальных медиа.

Кроме названных страхов, россиян тревожат уровень радиационного загрязнения и проблемы с обеспечением лекарствами. 

«Отдельного внимания заслуживает фобия нападения медведей как следствие пожаров и проблем с экологией», – говорится в результатах исследования.

На формирование этого страха повлияли участившиеся случаи нападения медведей на людей, и не только на туристов, охотников и грибников в лесу, но и на жителей на окраинах населённых пунктов и автодорогах.

Лидерами по данной фобии являются Новосибирская, Иркутская, Кемеровская области, Красноярский край.

Напомним, 1 октября Сиб.фм писал, что голодные медведи стали настоящей угрозой для жителей Сибири. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область страхи фобии

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сегодня 15:08 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:11 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

«Сибирский Левша» продаёт миниатюрную пешку за 13 тысяч рублей

сегодня 12:47 Культура 0 Коммент.

Монумент Славы в Новосибирске станет одним из самых безопасных мест в городе

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Здание бывшего Rock City горит второй раз за месяц

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

Страховщики отказывают новосибирцам в выплатах после ДТП

сегодня 11:23 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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