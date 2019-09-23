Стоять-бояться: названы главные фобии жителей Новосибирска

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Названы основные фобии россиян – люди боятся стихийных бедствий и произвола правоохранителей; новосибирцев, кроме прочего, пугает нападение медведей.

Наводнения, пожары, произвол правоохранительных органов и авиакатастрофы попали в список самых популярных страхов жителей России. Такие данные опубликованы в отчёте экспертов о результатах «Национального индекса тревожностей», которые ранжирует фобии людей на основе анализа СМИ и социальных медиа.

Кроме названных страхов, россиян тревожат уровень радиационного загрязнения и проблемы с обеспечением лекарствами.

«Отдельного внимания заслуживает фобия нападения медведей как следствие пожаров и проблем с экологией», – говорится в результатах исследования.

На формирование этого страха повлияли участившиеся случаи нападения медведей на людей, и не только на туристов, охотников и грибников в лесу, но и на жителей на окраинах населённых пунктов и автодорогах.

Лидерами по данной фобии являются Новосибирская, Иркутская, Кемеровская области, Красноярский край.

Напомним, 1 октября Сиб.фм писал, что голодные медведи стали настоящей угрозой для жителей Сибири.