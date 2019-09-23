Страховщики отказывают новосибирцам в выплатах после ДТП

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Страховщики отказывают новосибирцам в выплатах после ДТПРубрика: общество
16.10.2019 11:23
фото с сайта pixabay.com
Более 300 жителей Новосибирской области пожаловались финансовому омбудсмену на проблемы со страховыми компаниями; фирмы либо отказывают в выплатах после ДТП, либо платят слишком мало.
Почти 100 % обращений новосибирцев к финансовому уполномоченному оказались связаны со спорами по ОСАГО: люди сообщают о том, что страховщики отказываются компенсировать ущерб, причинённый в результате аварий. Об этом сообщили в службе регионального финансового омбудсмена.
По словам руководителя службы финансового уполномоченного Ольги Крайновой, за июнь-сентябрь новосибирцы пожаловались на 37 страховых компаний.
«Подавляющая часть обращений (98,6 %) касается споров по договорам ОСАГО, из которых наибольшее количество (383 или 37,2 %) – несогласие с размером страхового возмещения. Помимо этого, люди обращаются и в связи с отказами в выплате страхового возмещения (356 или 34,6 %) и нарушением срока выплаты страхового возмещения (185 или 18,0 %)», – уточнила Крайнова.
«В целом средний размер требований по обращениям жителей Новосибирской области составил 189 998 рублей», – уточнила она.
С июня финансовый уполномоченный принял 197 решений по существу спора, из которых в 101 случае требования потребителей удовлетворены.
В организации отметили, что с 1 июня действует новый порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, КАСКО и ДСАГО. Споры потребителей в досудебном порядке рассматривает финансовый уполномоченный.
Напомним, 21 мая Сиб.фм писал о псевдостраховщиках, которые появились на российском рынке.
Мария Машанова
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