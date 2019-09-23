Лента новостейПредложить новость
Многодетные семьи остались без рецептов на детские лекарства под Новосибирском
Перекуп с «Дрома» лишился «Камри» после встречи с новосибирским приставом
Депутаты потребовали обосновать повышение тарифов на капремонт в Новосибирской области
Темпы реализации нацпроекта «Здравоохранение» будут ускорены в Новосибирской области
Платежи по ЖКХ шли на карманные расходы директора УК в Новосибирской области
Лето - всё: новосибирские шиномонтажки записывают в очередь на две недели вперёд
Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое
Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь
Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области
Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели
Розовый кот был любимцем района: хозяин рассказал, как Барсик поменял цвет
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Темпы реализации нацпроекта «Здравоохранение» будут ускорены в Новосибирской областиРубрика: общество
16.10.2019 19:00
Фото правительства Новосибирской области
Проблемы, возникающие при реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», стали ключевыми темами совещания в правительстве Новосибирской области; его провёл первый заместитель губернатора Юрий Петухов 16 октября.
На совещании, прошедшем 16 октября под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова, свои доклады представили главные врачи и руководители медицинских организаций области.
В этом году в рамках федерального финансирования вводятся в эксплуатацию четыре фельдшерско-акушерских пункта в Болотнинском, Венгеровском, Доволенском и Тогучинском районах. Однако возникают вопросы по завершению оформления необходимой документации для начала медицинской деятельности.
Держать ситуацию на строгом контроле, не допускать простоев, снижения качества и нарушения сроков оформления документации призвал Юрий Петухов представителей региональных министерств здравоохранения и строительства.
Главврачи в своих докладах отчитались о выполнении «дорожных карт» по завершению ремонта помещений, закупке оборудования и обновлению инфраструктуры. Например, в Доволенской центральной районной больнице подрядчиком нарушаются сроки выполнения ремонта детского отделения. Есть замечания к срокам выполнения ремонтных работ в Ордынской ЦРБ, городской клинической поликлинике № 1, городских клинических больницах № 1 и № 2.
По словам Юрия Петухова, необходимо строго контролировать график работ и закупку медицинского оборудования на каждом из проблемных объектов.
Около 228 миллионов рублей из резервного фонда направлено на закупку оборудования – флюорографов и аппарата МРТ, а также на проведение капитального ремонта в детском поликлиническом отделении Искитимской центральной городской больницы. Эти деньги выделены из резервного фонда правительства России в октябре. Важность освоения данного финансирования в полном объёме в установленные сроки отметил первый заместитель губернатора.
Юрий Петухов проконтролировал исполнение нацпроекта «Здравоохранение» в ходе выездных проверок в двух лечебных учреждениях Новосибирска. В городской клинической поликлиники № 20 первый вице-губернатор проинспектировал ход ремонтных работ второго поликлинического отделения на улице Ленина, 13, в котором лечат около 11 тысяч человек. Здесь будут полностью заменены перегородки и пол, появятся новые современные кабинеты для приёма пациентов. Во втором детском поликлиническом отделении на улице Щетинкина, 54 ведётся ремонт входной группы, гардероба, регистратуры. В рамках нацпроекта до конца года в двух отделениях поликлиники будут приобретены и установлены ультразвуковой диагностический медицинский аппарат и эндоскоп.
Также Юрий Петухов посетил городскую клиническую больницу № 1. Здесь он ознакомился с работой онкологических отделений, отделения радиологии, регионального сосудистого центра. В диагностическом центре больницы первый заместитель губернатора осмотрел подлежащие замене лифты, нейрохирургическую операционную, где планируется замена ангиографической установки, лаборатории, которые капитально отремонтируют. Все работы запланировано выполнить в рамках нацпроекта до конца этого года. Ему также показали работу закупленных в рамках нацпроекта рентгеновского аппарата, маммографа, флюорографа.
Напомним, 10 октября стало известно, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Баганской ЦРБ отремонтируют детское отделение.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Многодетные семьи остались без рецептов на детские лекарства под Новосибирском
Перекуп с «Дрома» лишился «Камри» после встречи с новосибирским приставом
Депутаты потребовали обосновать повышение тарифов на капремонт в Новосибирской области
Темпы реализации нацпроекта «Здравоохранение» будут ускорены в Новосибирской области
Платежи по ЖКХ шли на карманные расходы директора УК в Новосибирской области
Лето - всё: новосибирские шиномонтажки записывают в очередь на две недели вперёд
Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое
Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь
Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области
Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели
Розовый кот был любимцем района: хозяин рассказал, как Барсик поменял цвет
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Жизнь без преград
Технические приспособления помогают сделать более комфортн...
Весна – это здорово!
В межсезонье медики советуют сибирякам пристальнее «з...
Успеть за один день
Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...
Аннён по-корейски
Секреты восточной медицины дополняют суперсовременные техн...
Новости по теме
Популярное