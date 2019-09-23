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Темпы реализации нацпроекта «Здравоохранение» будут ускорены в Новосибирской области

Рубрика: общество

16.10.2019 19:00

Фото правительства Новосибирской области

Проблемы, возникающие при реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», стали ключевыми темами совещания в правительстве Новосибирской области; его провёл первый заместитель губернатора Юрий Петухов 16 октября.

На совещании, прошедшем 16 октября под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова, свои доклады представили главные врачи и руководители медицинских организаций области.

В этом году в рамках федерального финансирования вводятся в эксплуатацию четыре фельдшерско-акушерских пункта в Болотнинском, Венгеровском, Доволенском и Тогучинском районах. Однако возникают вопросы по завершению оформления необходимой документации для начала медицинской деятельности.

Держать ситуацию на строгом контроле, не допускать простоев, снижения качества и нарушения сроков оформления документации призвал Юрий Петухов представителей региональных министерств здравоохранения и строительства.

Главврачи в своих докладах отчитались о выполнении «дорожных карт» по завершению ремонта помещений, закупке оборудования и обновлению инфраструктуры. Например, в Доволенской центральной районной больнице подрядчиком нарушаются сроки выполнения ремонта детского отделения. Есть замечания к срокам выполнения ремонтных работ в Ордынской ЦРБ, городской клинической поликлинике № 1, городских клинических больницах № 1 и № 2.

По словам Юрия Петухова, необходимо строго контролировать график работ и закупку медицинского оборудования на каждом из проблемных объектов. 

Около 228 миллионов рублей из резервного фонда направлено на закупку оборудования – флюорографов и аппарата МРТ, а также на проведение капитального ремонта в детском поликлиническом отделении Искитимской центральной городской больницы. Эти деньги выделены из резервного фонда правительства России в октябре. Важность освоения данного финансирования в полном объёме в установленные сроки отметил первый заместитель губернатора.

Юрий Петухов проконтролировал исполнение нацпроекта «Здравоохранение» в ходе выездных проверок в двух лечебных учреждениях Новосибирска. В городской клинической поликлиники № 20 первый вице-губернатор проинспектировал ход ремонтных работ второго поликлинического отделения на улице Ленина, 13, в котором лечат около 11 тысяч человек. Здесь будут полностью заменены перегородки и пол, появятся новые современные кабинеты для приёма пациентов. Во втором детском поликлиническом отделении на улице Щетинкина, 54 ведётся ремонт входной группы, гардероба, регистратуры. В рамках нацпроекта до конца года в двух отделениях поликлиники будут приобретены и установлены ультразвуковой диагностический медицинский аппарат и эндоскоп.

Также Юрий Петухов посетил городскую клиническую больницу № 1. Здесь он ознакомился с работой онкологических отделений, отделения радиологии, регионального сосудистого центра. В диагностическом центре больницы первый заместитель губернатора осмотрел подлежащие замене лифты, нейрохирургическую операционную, где планируется замена ангиографической установки, лаборатории, которые капитально отремонтируют. Все работы запланировано выполнить в рамках нацпроекта до конца этого года. Ему также показали работу закупленных в рамках нацпроекта рентгеновского аппарата, маммографа, флюорографа.

Напомним, 10 октября стало известно, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Баганской ЦРБ отремонтируют детское отделение.

 

Анатолий Якимов

Теги: медицина здравоохранение Правительство Новосибирской области нацпроект

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