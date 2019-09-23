Улицы Геодезическую и Большую в Оби отремонтировали по нацпроекту

Фото с сайте правительства Новосибирской области

Автомобилистам и пешеходам города Оби подарили новые безопасные дороги; две улицы в населённом пункте оборудовали тротуарами и светофорам.

Две улицы в городе Обь Новосибирской области капитально отремонтировали по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0). Здесь появились новый тротуар для пешеходов и асфальт для автомобилистов, качество которых сегодня проверили начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Эпов, представители ОНФ, а также представители местной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказал Сергей Эпов, улица Геодезическая была выбрана для ремонта из-за большой социальной значимости.

«По этой дороге дети, которые живущие в частном секторе поблизости, добираются до школы, детского сада, школы искусств. Раньше ребята ходили по обочине, что было небезопасно. Теперь же здесь есть тротуар, пешеходные ограждения и переходы, обустроено освещение и светофоры», – отметил он.





В рамках капремонта рабочие также обновили дорожное покрытие, нанесли разметку. При этом общая протяжённость отремонтированного участка составила 1 километр.

По словам Сергея Эпова, работы на объекте в целом завершены, однако были выявлены некоторые недочёты, связанные с обеспечением водоотведения на улице Геодезической – вода там скапливается на проезжей части.

«Проектная организация не досчитала площадь водосбора. В процессе эксплуатации служба заказчика устранит все недочёты», – подчеркнул он. На это потребуется не больше двух дней.

Также представители регионального минтранса и ОНФ также проверили улицу Большую, на которой в рамках капитального ремонта были обустроены тротуары, смонтировано освещение, произведен перенос остановок, обновлено дорожное покрытие.

Эта улица тоже относится к социально важным: по ней водители добираются в развивающийся микрорайон Геодезия, также дорога ведет в Новосибирский район и в садоводческие общества.

Общая стоимость ремонта двух улиц составила 66 млн рублей.

Напомним, в рамках нацпроекта БКД 2.0 в 2019 году в нормативное состояние будет приведено 204,5 км на 121 объекте, из которых 60 уже завершены. Финансирование по нацпроекту в нынешнем году составит порядка 5,7 млрд рублей. На эти средства новая дорожная одежда, тротуары, разметка, знаки появятся не только в Оби, но и в Бердске, Искитиме, Новосибирске, Кольцово, на региональных и межмуниципальных автодорогах.