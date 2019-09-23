«В багажнике поедешь?»: сын красноярского депутата избивает людей для развлечения

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«В багажнике поедешь?»: сын красноярского депутата избивает людей для развлеченияРубрика: общество, проиcшествия
16.10.2019 11:32
Фото из личного архива героя публикации
В сети опубликовали ещё одно видео с участием красноярца Андрея Шилова, подозреваемого в убийстве; на кадрах парень избивает мужчину и заталкивает его в багажник автомобиля.
В интернете появилось видео с кадрами очередного избиения с участием Андрея Шилова. Об этом сообщает сайт Readovka. В ролике Шилов со своим знакомым избивает неизвестного, а затем «пакует» его в багажник.
«Рыжий, что с тобой? Меня всего две минуты не было! В багажнике поедешь?» – говорит на видео Шилов.
В конце ролика подозреваемый в убийстве красноярца Дмитрия Сисигина Шилов снимает своё лицо и смеётся над происходящим. В то же время из багажника доносятся крики избитого человека.
Андрей Шилов не скрывает своих «развлечений» – ранее тот записывал видео из квартиры погибшего, затем рассказал об убийстве другу в голосовом сообщении.
Сегодня начались заседания в центральном районном суде Красноярска для избрания меры пресечения подозреваемым Шилову и Шмелёву. Видео с кадрами из зала суда передаёт Telegram-канал «Борус».
На данный момент обоих подозреваемых по делу об убийстве Сисигина задержали – друзья находятся в СИЗО. Уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровью поступило в красноярскую полицию ещё 15 сентября. С того момента избитый до полусмерти Дмитрий Сисигин находился в коме. Оба подозреваемых были на свободе, несмотря на то, что 6 октября пострадавший скончался. Видео, которое Шилов записал из квартиры погибшего, вызвало резонанс в СМИ, после которого подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска.
По слухам, избрание необоснованно мягкой меры пресечения связано с родственными связями Андрея Шилова. Его мать Людмила Шилова работала судьёй, а отец Иван Шилов является одним из местных депутатов. Также известно, что дядя подозреваемого – Николай Шилов – до 2012 года был главной Емельяновского района Красноярска, а сейчас работает директором местного аграрного техникума.
Напомним, накануне Сиб.фм писал о том, что известно о жертве красноярских «мажоров».
Эмиль Фукс
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