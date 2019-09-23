В Новосибирске судят живодёра, задушившего собаку Шанти в лифте жилого дома

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В Новосибирске судят живодёра, задушившего собаку Шанти в лифте жилого домаРубрика: общество, проиcшествия
16.10.2019 16:02
фото с сайта pixabay.com
Пять лет может провести в колонии мужчина, обвиняемый в убийстве собаки из приюта; на суд над новосибирцем пришли зоозащитники с плакатами.
Суд над жителем Новосибирска, которого обвиняют в жестоком убийстве собаки по кличке Шанти, начался сегодня, 16 октября, в Кировском районном суде. По версии следствия, мужчина избил животное и задушил поводком, однако сам подсудимый вины в полном объёме не признаёт. Об этом Сиб.фм рассказала помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.
«Подсудимый признаёт вину лишь частично, утверждая, что удушил собаку, но не истязал её. Якобы все телесные повреждения животному были нанесены уже после гибели», – уточнила она.
По словам помощника прокурора, в рамках судебного следствия предстоит заслушать потерпевшую сторону – представителя организации «Защити животных», свидетелей по делу, огласить письменные доказательства.
Следующее заседание по этому делу назначено на 31 октября.
«Сейчас подсудимый находится под стражей. Максимальное наказание, которое грозит подсудимому, – 5 лет лишения свободы», – уточнила Гульфия Закирова.
Как ранее писал Сиб.фм, в апреле новосибирец нашёл объявление о передаче щенка в добрые руки. Он созвонился с хозяевами собаки и в тот же день забрал пса к себе домой. А спустя некоторое время живодёр в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил собаку, а затем задушил её поводком. Со слов обвиняемого, причина расправы над животным – непослушание собаки при дрессировке.
Напомним, 13 сентября живодёр из Новосибирской области повесил собаку на глазах у детей.
Мария Машанова
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