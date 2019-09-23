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Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Новосибирской областиРубрика: общество
16.10.2019 08:34
Фото с официального сайта Президента России
В понедельник, 14 октября президент России назначил судей; пятеро из них будут работать в Новосибирской области.
В Новосибирской области назначено пять судей указом президента России. По сообщению официального портала правовой информации, указ был подписан Владимиром Путиным 14 октября.
Так, заместителями председателей назначены: Купинского районного суда – Юрий Баев, Ленинского – Юлия Дмитриева. Судьями назначены: в Бердском городском суде Екатерина Белова, Заельцовского районного суда Андрея Зуева, Первомайского – Евгению Стукалову, Советского – Наталью Яроцкую. Судьёй Арбитражного суда Новосибирской области назначена Юлия Агеева.
Напомним, 7 октября Анну Терешкову назначили вице-мэром города Новосибирска.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Семья в Новосибирске поменяла дверной замок, чтобы не пускать отца в квартиру
Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Новосибирской области
Сибирячка распространила интимную информацию о жене своего любовника
Учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка
Житель Новосибирска пошёл в суд из-за шума военных вертолётов по ночам
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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