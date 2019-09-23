Власти Новосибирска отчитаются о готовности спецтехники к снегопаду

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Власти Новосибирска отчитаются о готовности спецтехники к снегопадуРубрика: общество
16.10.2019 13:01
Фото из архива Сиб.фм
О готовности городского хозяйства к зиме расскажет мэр Новосибирска в радиоэфире; жители могут заранее направить Анатолию Локтю волнующие их вопросы.
Мэр сибирской столицы Анатолий Локоть в прямом эфире радио «Городская волна» (101,4 FM) ответит на вопросы радиослушателей, касающиеся готовности городского хозяйства к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Градоначальник готов рассказать, сколько машин спецтехники будет работать на дорогах, готовы ли снегоотвалы к приёму снега и хватит ли в Новосибирске противогололёдной смеси.
Программа «Мэр отвечает» выйдет в прямом эфире на радио «Городская волна» 101,4 FM в четверг, 17 октября, сразу после 18-часового выпуска новостей.
Новосибирцы могут оставлять свои вопросы Анатолию Локтю по телефону 30-40-600 (автоответчик), а также направлять через мессенджеры — WhatsApp, Viber, Telegram, SMS — на номер 8 913 787-60-05.
В мэрии также уточнили, что программа будет транслироваться на сайте.
Напомним, 21 июля Сиб.фм писал об объявленном конкурсе по поиску компаний для уборки снега в нескольких районах Новосибирска.
Мария Машанова
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