Водитель насмерть сбил пешехода под Новосибирском

Лента новостейПредложить новость
Семья в Новосибирске поменяла дверной замок, чтобы не пускать отца в квартиру
Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Новосибирской области
Сибирячка распространила интимную информацию о жене своего любовника
Учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка
Житель Новосибирска пошёл в суд из-за шума военных вертолётов по ночам
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Водитель насмерть сбил пешехода под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
16.10.2019 09:23
фото госавтоинспекции новосибирской области
В Болотнинском районе произошло смертельное ДТП; скончался мужчина.
В результате страшной аварии под колёсами автомобиля погиб пешеход. Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл 16 октября примерно в 3:30. 29-летний мужчина двигался из Новосибирска в Кемерово на автомобиле Lexus LX 570. На 137-м километре трассы Р-255 он сбил пешехода, который скончался на месте от полученных травм.
«На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются личность и возраст погибшего, а также обстоятельства случившегося», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее смертельное ДТП произошло в Новосибирске на улице Свечникова.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Семья в Новосибирске поменяла дверной замок, чтобы не пускать отца в квартиру
Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Новосибирской области
Сибирячка распространила интимную информацию о жене своего любовника
Учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка
Житель Новосибирска пошёл в суд из-за шума военных вертолётов по ночам
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное