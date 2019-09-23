Водитель насмерть сбил пешехода под Новосибирском

фото госавтоинспекции новосибирской области

В Болотнинском районе произошло смертельное ДТП; скончался мужчина.

В результате страшной аварии под колёсами автомобиля погиб пешеход. Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл 16 октября примерно в 3:30. 29-летний мужчина двигался из Новосибирска в Кемерово на автомобиле Lexus LX 570. На 137-м километре трассы Р-255 он сбил пешехода, который скончался на месте от полученных травм.

«На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются личность и возраст погибшего, а также обстоятельства случившегося», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло в Новосибирске на улице Свечникова.