Розовый кот со стрижкой «под льва» пропал в Новосибирске

фото из группы «Бюро находок Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Окрашенный в неестественный розовый цвет домашний питомец сбежал от хозяина; пользователи соцсетей рады, что ему удалось скрыться.

Объявление о пропаже кота владелец животного опубликовал в группе «Бюро находок Новосибирск». Однако вместо поддержки пользователей и содействия в поимке любимого питомца владелец получил шквал критики и упрёков. Дело в том, что шерсть кота окрашена в неестественный розовый цвет.

«Он не потерялся, он целенаправленно сбежал, потому что над ним так издеваются»;

«Хозяева… Я бы тоже от таких сбежал подальше. Лучше бомжевать»;

«Если видели – не звоните хозяевам, найдите нормальных».

Владелец кота на упрёки не отвечает. А портфолио кота пополняется в сети дополнительными снимками, подтверждающими, что цвет шерсти животного – не результат работы графических редакторов.

Напомним, 25 сентября Сиб.фм сообщал о награде за поимку кота в татуировках