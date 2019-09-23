Розовый кот со стрижкой «под льва» пропал в Новосибирске

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Розовый кот со стрижкой «под льва» пропал в НовосибирскеРубрика: общество
16.10.2019 11:59
фото из группы «Бюро находок Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Окрашенный в неестественный розовый цвет домашний питомец сбежал от хозяина; пользователи соцсетей рады, что ему удалось скрыться.
Объявление о пропаже кота владелец животного опубликовал в группе «Бюро находок Новосибирск». Однако вместо поддержки пользователей и содействия в поимке любимого питомца владелец получил шквал критики и упрёков. Дело в том, что шерсть кота окрашена в неестественный розовый цвет.
«Он не потерялся, он целенаправленно сбежал, потому что над ним так издеваются»;
«Хозяева… Я бы тоже от таких сбежал подальше. Лучше бомжевать»;
«Если видели – не звоните хозяевам, найдите нормальных».
Владелец кота на упрёки не отвечает. А портфолио кота пополняется в сети дополнительными снимками, подтверждающими, что цвет шерсти животного – не результат работы графических редакторов.
Напомним, 25 сентября Сиб.фм сообщал о награде за поимку кота в татуировках
Алёна Коврова
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