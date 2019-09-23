Власти ответили на просьбу исключить депутатов из учредителей ННИИТО

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В новосибирском парламенте прокомментировали конфликт в клинике; руководство ННИИТО попросило двух депутатов покинуть состав учредителей.

Законодательное собрание Новосибирской области направило официальный ответ на требование руководства «Клиники НИИТО» исключить депутатов Игоря Гришунина и Александра Аксёненко из состава учредителей организации в связи с конфликтом интересов. Информация об этом появилась на сайте издания «РБК».

«Законодательное собрание не наделено полномочием по решению вопроса об отзыве физических лиц из состава учредителей АНО "Клиника НИИТО". Указанный вопрос находится в исключительной компетенции учредителей автономной некоммерческой организации», – так ответил исполняющий обязанности председателя Заксобрания Андрей Панфёров.

Напомним, 9 октября нового директора представили коллективу ННИИТО.