Лента новостейПредложить новость
Розовый кот был любимцем района: хозяин рассказал, как Барсик поменял цвет
Власти Новосибирска отчитаются о готовности спецтехники к снегопаду
Монумент Славы в Новосибирске станет одним из самых безопасных мест в городе
Фотографии подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки опубликовал Следком
«В багажнике поедешь?»: сын красноярского депутата избивает людей для развлечения
«Кузбасский форсаж»: больницу оштрафовали за быструю езду машин скорой помощи
Больше двух тысяч новосибирцев хотят выиграть миллион рублей в «Лидерах России»
Власти ответили на просьбу исключить депутатов из учредителей ННИИТО
Семья в Новосибирске поменяла дверной замок, чтобы не пускать отца в квартиру
Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Власти ответили на просьбу исключить депутатов из учредителей ННИИТОРубрика: политика
16.10.2019 10:22
фото из архива Сиб.фм
В новосибирском парламенте прокомментировали конфликт в клинике; руководство ННИИТО попросило двух депутатов покинуть состав учредителей.
Законодательное собрание Новосибирской области направило официальный ответ на требование руководства «Клиники НИИТО» исключить депутатов Игоря Гришунина и Александра Аксёненко из состава учредителей организации в связи с конфликтом интересов. Информация об этом появилась на сайте издания «РБК».
«Законодательное собрание не наделено полномочием по решению вопроса об отзыве физических лиц из состава учредителей АНО "Клиника НИИТО". Указанный вопрос находится в исключительной компетенции учредителей автономной некоммерческой организации», – так ответил исполняющий обязанности председателя Заксобрания Андрей Панфёров.
Напомним, 9 октября нового директора представили коллективу ННИИТО.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Розовый кот был любимцем района: хозяин рассказал, как Барсик поменял цвет
Власти Новосибирска отчитаются о готовности спецтехники к снегопаду
Монумент Славы в Новосибирске станет одним из самых безопасных мест в городе
Фотографии подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки опубликовал Следком
«В багажнике поедешь?»: сын красноярского депутата избивает людей для развлечения
«Кузбасский форсаж»: больницу оштрафовали за быструю езду машин скорой помощи
Больше двух тысяч новосибирцев хотят выиграть миллион рублей в «Лидерах России»
Власти ответили на просьбу исключить депутатов из учредителей ННИИТО
Семья в Новосибирске поменяла дверной замок, чтобы не пускать отца в квартиру
Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Бюджет и Стратегия
На 45-й сессии Законодательного собрания Новосибирской о...
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное