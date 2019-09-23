Здание бывшего Rock City горит второй раз за месяц

Фото из группы Drovamuka соцсети «ВКонтакте»

Возгорание в ресторане Drovamuka произошло в ночь на 16 октября; из здания эвакуировались 40 человек.

В популярном новосибирском ресторане произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Возгорание в заведении Drovamuka, которое находится в здании бывшего Rock City по адресу Красный проспект, 37, началось около 23:00 15 октября.

На момент прибытия пожарных из горящего ресторана самостоятельно эвакуировались 40 человек. В происшествии никто не пострадал. Предварительная версия случившегося – нарушение техники безопасности на кухне.

В том же здании пожар происходил ещё 20 сентября – тогда загорелся ресторан «Аджикинежаль». Причиной возгорания пожарные назвали загрязнение вытяжки гриля, жир на которой воспламенился. Тогда из здания ресторана эвакуировали около 50 человек, однако заведение продолжило работу в штатном режиме уже через час.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, почему загораются популярные рестораны Новосибирска.