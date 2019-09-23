Женщина спасла троих малышей от гибели в огне в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Лето - всё: новосибирские шиномонтажки записывают в очередь на две недели вперёд
Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое
Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь
Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области
Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели
Розовый кот был любимцем района: хозяин рассказал, как Барсик поменял цвет
Монумент Славы в Новосибирске станет одним из самых безопасных мест в городе
Фотографии подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки опубликовал Следком
«В багажнике поедешь?»: сын красноярского депутата избивает людей для развлечения
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Женщина спасла троих малышей от гибели в огне в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
16.10.2019 17:47
Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области
Жительница Новосибирска вытащила из охваченного огнём дома троих детей; родителей в момент возгорания дома не было.
В одном из частных домов в Дзержинском районе сегодня днём произошёл пожар. В доме находились трое маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Малышей, оставленных без присмотра, спасла от гибели проходившая мимо женщина.
«Когда мы подошли, часть дома уже горела, а я услышала плач ребятишек. Монтировкой вместе с соседями мы разбили окно и увидели троих маленьких детей. В это время уже отгорели провода и начала рушиться крыша. Мы успели вытащить детей и я унесла их к себе домой», — рассказала МЧС местная жительница Галина Елизарова.
Дети остались целы — никому из троих малышей не понадобилась помощь медиков. На момент прибытия пожарных огнём был охвачен весь дом. Открытое горение ликвидировали в течение получаса — к тому времени дом сгорел полностью. Сейчас выясняются причины возникновения пожара. Также следственные органы выясняют, где находились родители детей в момент происшествия.
Напомним, накануне в Новосибирске загорелась квартира в одном из многоэтажных домов.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Лето - всё: новосибирские шиномонтажки записывают в очередь на две недели вперёд
Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое
Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь
Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области
Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели
Розовый кот был любимцем района: хозяин рассказал, как Барсик поменял цвет
Монумент Славы в Новосибирске станет одним из самых безопасных мест в городе
Фотографии подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки опубликовал Следком
«В багажнике поедешь?»: сын красноярского депутата избивает людей для развлечения
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное