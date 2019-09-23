Женщина спасла троих малышей от гибели в огне в Новосибирске

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области

Жительница Новосибирска вытащила из охваченного огнём дома троих детей; родителей в момент возгорания дома не было.

В одном из частных домов в Дзержинском районе сегодня днём произошёл пожар. В доме находились трое маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Малышей, оставленных без присмотра, спасла от гибели проходившая мимо женщина.

«Когда мы подошли, часть дома уже горела, а я услышала плач ребятишек. Монтировкой вместе с соседями мы разбили окно и увидели троих маленьких детей. В это время уже отгорели провода и начала рушиться крыша. Мы успели вытащить детей и я унесла их к себе домой», — рассказала МЧС местная жительница Галина Елизарова.

Дети остались целы — никому из троих малышей не понадобилась помощь медиков. На момент прибытия пожарных огнём был охвачен весь дом. Открытое горение ликвидировали в течение получаса — к тому времени дом сгорел полностью. Сейчас выясняются причины возникновения пожара. Также следственные органы выясняют, где находились родители детей в момент происшествия.

Напомним, накануне в Новосибирске загорелась квартира в одном из многоэтажных домов.