Зоопарк подал в суд на мэрию Новосибирска

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Зоопарк подал в суд на мэрию НовосибирскаРубрика: общество
16.10.2019 10:13
Фото из архива Сиб.фм
На территории Новосибирского зоопарка планируют построить два павильона для животных, однако строительству мешают три частных дома, расположенных на территории.
Строительству новых павильонов для животных мешают три расположенных на территории Новосибирского зоопарка частных дома. Информация появилась в картотеке дел Арбитражного суда Новосибирской области.
Как сказано в определении Арбитражного суда Новосибирской области, Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило подал исковое заявление в отношении мэрии Новосибирска. Суть претензии заключается в том, что на двух участках, принадлежащих зоопарку, расположены частные дома (№ 7, № 26 и № 26а на улице 2-я Ельцовка).
В администрации зоопарка Сиб.фм подтвердили, что здесь должны быть построены павильоны для животных, один из которых – для африканских.
В определении также сказано, что дом № 7 уже был признан Заельцовским районным судом самовольным строением.
Рассмотрение дела назначено на 30 октября на 10:00.
Напомним, 12 июля стало известно о строительстве новых павильонов для африканских животных.
Анатолий Якимов
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