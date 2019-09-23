Берёзовая кора может защитить печень Новосибирцев от повреждений

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Ученые из Сибири смогли получить препарат для защиты печени из коры берёзы; вещество позволит предостеречь печень от повреждений.

Исследователи Новосибирского института органической химии создали препарат на основе коры берёзы, который поможет защитить печень. Об этом сообщает сайт "Наука в Сибири". По словам учёных, препарат не позволит антибиотикам и другим активным веществам негативно влиять на внутренние органы.

"Бетамид обладает шестью видами активности (антиоксидантной, гепатопротекторной, то есть регулирует работу печени, противовоспалительной, иммуномодулирующей, противоопухолевой, антиметастатической), — рассказывает ведущий научный сотрудник НИОХ СО РАН доктор биологических наук Ирина Сорокина.

Более того, препарат можно будет применять для профилактики остеомиелита — Бетамид снижает снижает воспалительные процессы и клеткам организма бороться с патогенными факторами.

"Мы стали их смотреть в низких дозах на различных моделях: перевиваемых опухолях, фиброзе и циррозе печени, простатите, рассеянном склерозе. На всех этих моделях Бетамид в той или иной степени проявил активность, и поэтому мы сейчас можем его рекомендовать в качестве биологически активной добавки. Сейчас очень остро стоит проблема профилактики этих состояний, а он действует очень мягко, физиологично, не так агрессивно как лекарства", — добавила Ирина Сорокина.

Напомним, накануне Новосибирские учёные восстановили военный истребитель "Чайка".