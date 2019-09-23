«Была явная угроза жизни»: стали известны подробности спасения пассажира рейса Владивосток – Новосибирск

фото баскетбольного клуба «Урал»

Летевший из Владивостока в Новосибирск лайнер совершил вынужденную посадку в Братске; врач баскетбольного клуба «Урал» спас жизнь человеку.

Воздушное судно компании S7, следовавшее в Новосибирск из Владивостока, экстренно приземлилось в аэропорту Братска. Одному пассажиру срочно потребовалась медицинская помощь. Как сообщает издание Е1.ru, жизнь ему спас врач баскетбольного клуба «Урал» Сергей Дацун.

«Была явная угроза жизни. При активной помощи бригады стюардов провели реанимацию. У пассажира было падение уровня сахара в крови, нитевидный пульс, очень низкое и падающее давление, потеря сознания. В итоге мы минут 50 проводили все необходимые действия», – рассказал медик.

После того как самолёт экстренно сел в Братске, на борт поднялись сотрудники скорой помощи и обследовали пассажира. Врачи дали добро на продолжение полёта, и лайнер благополучно долетел до Новосибирска.

Напомним, 16 октября стало известно, что из-за лисиц на взлётной полосе самолёт не смог сесть в аэропорту Барнаула.