Чугунные люки могут исчезнуть с улиц Новосибирска

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Чугунные люки могут исчезнуть с улиц НовосибирскаРубрика: общество
17.10.2019 18:46
Фото Pixabay
Вопрос о демонтаже чугунных люков на дорогах обсудили в Заксобрании; старые люки рекомендуют заменить на аналоги из композитных материалов.
Чугунные люки планируют убрать с улиц Новосибирска для борьбы с их воровством. Проблему обсудили сегодня депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. Хищение чугунных люков может привести к травмированию населения.
«Это же беда на самом деле. Хотелось бы каким-то образом решить эту проблему, либо обратиться в правоохранительные органы, либо делать люки не из чугуна, либо какие-то защелки делать», — цитирует сайт РБК депутата Ольгу Сметанину.
Парламентарии рекомендуют заменить устаревшие канализационные люки из чугуна на аналогичные из композитных материалов. Депутаты утверждают, что такой способ может существенно уменьшить риск воровства люков.
По данным издания, в Новосибирске на сегодняшний день действуют около 6,5 тысяч колодец и 4 тысячи дождевых коллекторов.
Напомним, в августе новосибирцы сняли на видео "танцующий" канализационный люк.
Эмиль Фукс
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