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Чугунные люки могут исчезнуть с улиц Новосибирска

Рубрика: общество

17.10.2019 18:46

Фото Pixabay

Вопрос о демонтаже чугунных люков на дорогах обсудили в Заксобрании; старые люки рекомендуют заменить на аналоги из композитных материалов.

Чугунные люки планируют убрать с улиц Новосибирска для борьбы с их воровством. Проблему обсудили сегодня депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. Хищение чугунных люков может привести к травмированию населения. 

«Это же беда на самом деле. Хотелось бы каким-то образом решить эту проблему, либо обратиться в правоохранительные органы, либо делать люки не из чугуна, либо какие-то защелки делать», — цитирует сайт РБК депутата Ольгу Сметанину.

Парламентарии рекомендуют заменить устаревшие канализационные люки из чугуна на аналогичные из композитных материалов. Депутаты утверждают, что такой способ может существенно уменьшить риск воровства люков. 

По данным издания, в Новосибирске на сегодняшний день действуют около 6,5 тысяч колодец и 4 тысячи дождевых коллекторов.

Напомним, в августе новосибирцы сняли на видео "танцующий" канализационный люк.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область Правительство Новосибирской области

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сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:05 Политика 0 Коммент.

Долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей

сегодня 12:37 Общество 0 Коммент.

Водитель «Святого источника» погиб в массовом ДТП на Жуковке

сегодня 12:29 Хроника 0 Коммент.

На Новосибирской ГЭС изменили гидрологический режим

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

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