«Чувствовала давление в семье»: друзья погибшей в Новосибирске десятиклассницы исключили проблемы с противоположным полом

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До перехода в школу № 112 Полина училась в Сибирском кадетском корпусе; бывшие педагоги отзываются о ней, как об очень спокойной ученице, а друзья просят не верить слухам о несчастной любви.

Трагически погибла ученица школы № 112 в Советском районе Новосибирска сегодня утром. Как рассказали Сиб.фм друзья девушки, ранее она училась в Сибирском кадетском корпусе. Заместитель директора по воспитательной работе Александр Павлов рассказал Сиб.фм, как проходила учёба Полины.

«Никаких странностей замечено не было. Конфликтов тоже никогда с ней не происходило, хорошая девочка. Она училась у нас всего два года. Но потом перешла в другую школу. Это связано с переездом её семьи в другой район. Тем более, что она не планировала дальше продолжать службу и пошла по другому пути. В семье сейчас большое горе», – говорит представитель школы.

Знакомые и одноклассники Полины из кадетского корпуса также говорят, что девушка всегда была спокойной. Большинство из них отказываются комментировать трагедию, так как пребывают в шоке от случившегося. Однако близкий друг погибшей согласился рассказать её историю Сиб.фм. Он утверждает, что сообщения СМИ о неудачных отношениях с мальчиками – ложь. Проблема может крыться в семье.

«Она была спокойная. Но не всё было хорошо, если честно. Мы знакомы 10 лет. Вместе провели детство. Понимаете, у неё были проблемы с самооценкой. Она считала, что никому не нужна», – говорит знакомый на условиях анонимности.

Также парень утверждает, что у погибшей были конфликты с одним из родителей.

«Она мне рассказывала, что в семье чувствовала давление. Об этом говорят и все её близкие», – добавил друг девушки.

Также молодой человек заявил, что не может точно говорить о причинах, и рассказывает детали лишь для того, чтобы в новостях не появлялись выдуманные истории про неудачную любовь.

Новость о трагической смерти ученицы школы № 112 появилась сегодня утром. Следственный комитет и прокуратура Новосибирской области начали проверку деятельности школы и её руководства.