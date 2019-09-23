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Детский омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью школьницы в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
17.10.2019 16:11
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Тело десятиклассницы обнаружено сегодня в туалете одной из школ Новосибирска; по факту возбуждено уголовное дело, инцидент взяла на личный контроль уполномоченный по правам ребёнка.
Детский омбудсмен в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под контроль ход расследования инцидента с гибелью десятиклассницы в школе № 112 Новосибирска. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Будут сделаны все необходимые запросы в соответствующие структуры. Сейчас идут следственные действия, в которые мы не вправе вмешиваться», – сообщили изданию в аппарате уполномоченного.
Напомним, о трагедии стало известно сегодня утром. СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту гибели девушки, проверку проводит и региональная прокуратура. Руководство школы не даёт комментариев по поводу случившегося.
Мария Машанова
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Лента новостей
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Детский омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске
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