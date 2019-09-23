Детский омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске

Тело десятиклассницы обнаружено сегодня в туалете одной из школ Новосибирска; по факту возбуждено уголовное дело, инцидент взяла на личный контроль уполномоченный по правам ребёнка.

Детский омбудсмен в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под контроль ход расследования инцидента с гибелью десятиклассницы в школе № 112 Новосибирска. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Будут сделаны все необходимые запросы в соответствующие структуры. Сейчас идут следственные действия, в которые мы не вправе вмешиваться», – сообщили изданию в аппарате уполномоченного.