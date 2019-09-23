«Динамика превосходная»: Андрей Травников отметил рост числа НКО в Новосибирской области

Фото с сайта правительства Новосибирской области

За пять лет количество некоммерческих организаций в области увеличилось в шесть раз; фонд поддержки социальных НКО Новосибирской области – крупнейший в Сибирском федеральном округе.

Количество проектов, которые осуществляют некоммерческие организации в Новосибирской области, уверенно растёт на протяжении пяти лет. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на IX Гражданском форуме «Гражданский диалог». Губернатор отметил существенное увеличение президентской поддержки развития социальных проектов местных НКО.

«Новосибирская область в числе лидирующих регионов по количеству и объему фонда субсидиарной поддержки некоммерческих организаций, наши общественники в очередной раз достаточно неплохо участвовали в этом году в конкурсе президентских грантов», – отметил Андрей Травников.

В пример губернатор привёл состояние финансирования НКО за последние пять лет. По состоянию на 2014 год за год получало президентские гранты 14 проектов на 15 миллионов рублей. Сейчас количество увеличилось почти в шесть раз – 81 проект, а общая сумма субсидий составила около 150 миллионов рублей.

Наибольшее внимание правительство Новосибирской области уделяет социально-ориентированным проектам, которые реализуют некоммерческие организации. На сегодняшний день в регионе их не менее 3800. Общая сумма субсидирования – около 60 миллионов рублей. Это один из крупнейших фондов субсидиарной поддержки НКО в Сибирском федеральном округе.

Напомним, сегодня губернатор Новосибирской области встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации