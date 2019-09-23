Долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей

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Задолженность по зарплате в Новосибирской области составила почти 50 миллионов рублей; заработанные деньги не получили вовремя более тысячи человек.

Больше тысячи новосибирцев не получили зарплату вовремя, организации, в которых они трудоустроены, задолжали людям свыше 30 миллионов рублей. Такие данные опубликовал Новосибирскстат.

По данным ведомства, оставшаяся часть суммы – 13, 4 миллиона рублей – это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2018 году и ранее.

В среднем на одного работника приходится до 45 тысяч невыплаченных рублей.

По данным на 1 октября, лидерами по объёму задолженности стали ООО «Посевнинский завод спецтехники», АО «НЭВЗ-Керамикс», ЗАО «Ордынская МТС» («Обрабатывающие производства»), АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»).

«На долю этих организаций приходится 76,1 % общей суммы задолженности», – уточнили в Новосибирскстате.

Рассчитаться с работниками предприятия не могут из-за отсутствия собственных средств.

Напомним, 7 октября Сиб.фм писал, что Новосибирск не попал в десятку регионов с самыми высокими зарплатами по России.