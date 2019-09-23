«Это ещё снег не выпал»: Новосибирск встал в 9-балльные пробки

Скриншот с сайта Яндекс.Пробки

По словам водителей, автомобилисты разучились ездить в непогоду; обычно в это время на дорогах свободно.

Центральные улицы Новосибирска встали в пробках в 9 баллов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки". За час уровень загруженности трафика увеличился на два балла. Водители связывают подобную нагрузку на автомобильных дорогах с ухудшением погодных условий.

"Да у нас так всегда... Дождь пошёл сразу беда на дорогах, про снег вообще молчу даже боюсь представить что будет", — пишет новосибирец в сообществе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте". (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм)

Абсолютное большинство водителей уверены — автомобилисты не умеют управлять своим транспортом при малейшей непогоде. Однако в основном автолюбители Новосибирска опасаются момента, когда выпадет снег.

"Это ещё снег не выпал!";

"Я думал такое только в москве есть, оказывается синдром водительской тупости не только здесь проявляется при выпадении осадков";

"Чуть дождь уже тупят, что будет когда снег выпадет предоставить страшно...".

Ещё час назад, в 18:00, сервис показывал стандартные для вечернего времени пробки в 6-7 баллов.

Напомним, месяц назад массовое ДТП в центре Новосибирска привело к образованию километровой пробки.