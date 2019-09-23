«Это ещё снег не выпал»: Новосибирск встал в 9-балльные пробки

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«Это ещё снег не выпал»: Новосибирск встал в 9-балльные пробкиРубрика: общество
17.10.2019 20:01
Скриншот с сайта Яндекс.Пробки
По словам водителей, автомобилисты разучились ездить в непогоду; обычно в это время на дорогах свободно.
Центральные улицы Новосибирска встали в пробках в 9 баллов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки". За час уровень загруженности трафика увеличился на два балла. Водители связывают подобную нагрузку на автомобильных дорогах с ухудшением погодных условий.
"Да у нас так всегда... Дождь пошёл сразу беда на дорогах, про снег вообще молчу даже боюсь представить что будет", — пишет новосибирец в сообществе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте". (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм)
Абсолютное большинство водителей уверены — автомобилисты не умеют управлять своим транспортом при малейшей непогоде. Однако в основном автолюбители Новосибирска опасаются момента, когда выпадет снег.
"Это ещё снег не выпал!";
"Я думал такое только в москве есть, оказывается синдром водительской тупости не только здесь проявляется при выпадении осадков";
"Чуть дождь уже тупят, что будет когда снег выпадет предоставить страшно...".
Ещё час назад, в 18:00, сервис показывал стандартные для вечернего времени пробки в 6-7 баллов.
Напомним, месяц назад массовое ДТП в центре Новосибирска привело к образованию километровой пробки.
Эмиль Фукс
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