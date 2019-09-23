«Она была новенькая»: что известно о погибшей школьнице из Новосибирска

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«Она была новенькая»: что известно о погибшей школьнице из НовосибирскаРубрика: проиcшествия
17.10.2019 11:17
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Знакомые девушки рассказали, что она новенькая в школе; по их словам, её считали странной.
Девушка свела счёты с жизнью в туалете школы № 112 в Советском районе Новосибирска. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». От официальных комментариев в полиции и образовательном учреждении отказались, однако ученики рассказали, какие отношения были у погибшей с одноклассниками.
«Она была новенькая, только вот в этом году к нам пришла. Я с ней лично не была знакома, она старше меня. Но слышала, что её считали какой-то странной. Может, обижали, а может, из-за любви неразделённой», – сообщила Сиб.фм на условиях анонимности ученица школы № 112.
Также она добавила, что новость о смерти девушки потрясла учеников.
«Все были в шоке. Ходили, плакали. Не могли понять, как такое произошло», – говорит девушка.
Знакомый погибшей также рассказал Сиб.фм, что та ни с кем не ругалась и была спокойной.
«Ни разу не видел, чтобы она с кем-то ссорилась. Даже не знаю, что могло толкнуть её на подобное. Она ничего мне про это не рассказывала», – сообщил ученик.
Известно, что инцидент произошёл в одном из туалетов школы на третьем этаже. Девушку передали медикам, однако к жизни её вернуть не удалось.
Подробности выясняются.
Эмиль Фукс
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