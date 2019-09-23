«Она была новенькая»: что известно о погибшей школьнице из Новосибирска

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Знакомые девушки рассказали, что она новенькая в школе; по их словам, её считали странной.

Девушка свела счёты с жизнью в туалете школы № 112 в Советском районе Новосибирска. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». От официальных комментариев в полиции и образовательном учреждении отказались, однако ученики рассказали, какие отношения были у погибшей с одноклассниками.

«Она была новенькая, только вот в этом году к нам пришла. Я с ней лично не была знакома, она старше меня. Но слышала, что её считали какой-то странной. Может, обижали, а может, из-за любви неразделённой», – сообщила Сиб.фм на условиях анонимности ученица школы № 112.

Также она добавила, что новость о смерти девушки потрясла учеников.

«Все были в шоке. Ходили, плакали. Не могли понять, как такое произошло», – говорит девушка.

Знакомый погибшей также рассказал Сиб.фм, что та ни с кем не ругалась и была спокойной.

«Ни разу не видел, чтобы она с кем-то ссорилась. Даже не знаю, что могло толкнуть её на подобное. Она ничего мне про это не рассказывала», – сообщил ученик.

Известно, что инцидент произошёл в одном из туалетов школы на третьем этаже. Девушку передали медикам, однако к жизни её вернуть не удалось.

Подробности выясняются.