Губернатор Новосибирской области встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации

Лента новостейПредложить новость
Мэр Анатолий Локоть уволил главу новосибирского приюта для животных
Новосибирцы потребовали сурово наказать водителя за смерть школьницы на Восходе
Детский омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске
Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница
Заместитель губернатора проконтролировал ремонтные работы на «Глобусе»
Медведев открыл в Новосибирске центр организации воздушного пространства
Долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей
Следком возбудил уголовное дело по факту гибели школьницы в Новосибирске
«Она была новенькая»: что известно о погибшей школьнице из Новосибирска
Центр Новосибирска не вмещает дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Губернатор Новосибирской области встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской ФедерацииРубрика: политика
17.10.2019 14:33
фото прессс-службы правительства Новосибирской области
Андрей Травников обсудил с делегацией Минсельхоза России вопросы экспортного потенциала зерновых и масличных культур; Оксана Лут отметила высокое качество сибирского зерна.
Глава Новосибирской области Андрей Травников 17 октября провёл рабочую встречу с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут, на которой они обсудили ситуацию на рынке зерновых и масличных культур в регионе. Информация об этом появилась на сайте областного правительства.
«Развитие экспортного потенциала АПК крайне важно для Новосибирской области. Регион полностью закрывает свою внутреннюю потребность в зерне и имеет существенный профицит – за последние пять лет порядка 700 тысяч тонн ежегодно, который необходимо реализовывать за пределы области», – отметил заместитель губернатора Вячеслав Ярманов в ходе совещания.
Как рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, в Новосибирской области почти завершилась уборочная кампания: собрано 2 миллиона 597 тысяч тонн зерна высокого качества. Работа по отгрузке зерна ведётся в соответствии с нацпроектом «Международная кооперация и экспорт», в соответствии с которым правительством Новосибирской области разработан региональный проект «Экспорт продукции АПК», предусматривающий увеличение экспортных отгрузок злаков к 2024 году в 2,5 раза до 29,2 миллиона долларов США.
В ходе встречи Оксана Лут рассказала, что, по её мнению, сибирское зерно намного лучше того, что производится в центральном округе. Однако она отметила ряд проблем, связанных с транспортной логистикой, которые сильно тормозят сбыт зерновой продукции.
Напомним, ранее стало известно о том, как заместитель губернатора проконтролировал ремонтные работы на «Глобусе».
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Мэр Анатолий Локоть уволил главу новосибирского приюта для животных
Новосибирцы потребовали сурово наказать водителя за смерть школьницы на Восходе
Детский омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске
Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница
Заместитель губернатора проконтролировал ремонтные работы на «Глобусе»
Медведев открыл в Новосибирске центр организации воздушного пространства
Долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей
Следком возбудил уголовное дело по факту гибели школьницы в Новосибирске
«Она была новенькая»: что известно о погибшей школьнице из Новосибирска
Центр Новосибирска не вмещает дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное