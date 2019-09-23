Губернатор Новосибирской области встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации

фото прессс-службы правительства Новосибирской области

Андрей Травников обсудил с делегацией Минсельхоза России вопросы экспортного потенциала зерновых и масличных культур; Оксана Лут отметила высокое качество сибирского зерна.

Глава Новосибирской области Андрей Травников 17 октября провёл рабочую встречу с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут, на которой они обсудили ситуацию на рынке зерновых и масличных культур в регионе. Информация об этом появилась на сайте областного правительства.

«Развитие экспортного потенциала АПК крайне важно для Новосибирской области. Регион полностью закрывает свою внутреннюю потребность в зерне и имеет существенный профицит – за последние пять лет порядка 700 тысяч тонн ежегодно, который необходимо реализовывать за пределы области», – отметил заместитель губернатора Вячеслав Ярманов в ходе совещания.

Как рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, в Новосибирской области почти завершилась уборочная кампания: собрано 2 миллиона 597 тысяч тонн зерна высокого качества. Работа по отгрузке зерна ведётся в соответствии с нацпроектом «Международная кооперация и экспорт», в соответствии с которым правительством Новосибирской области разработан региональный проект «Экспорт продукции АПК», предусматривающий увеличение экспортных отгрузок злаков к 2024 году в 2,5 раза до 29,2 миллиона долларов США.

В ходе встречи Оксана Лут рассказала, что, по её мнению, сибирское зерно намного лучше того, что производится в центральном округе. Однако она отметила ряд проблем, связанных с транспортной логистикой, которые сильно тормозят сбыт зерновой продукции.

Напомним, ранее стало известно о том, как заместитель губернатора проконтролировал ремонтные работы на «Глобусе».