ХК «Сибирь» – «Сочи»: время начала матча и прогнозы букмекеров

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ХК «Сибирь» – «Сочи»: время начала матча и прогнозы букмекеровРубрика: общество, спорт
18.10.2019 08:01
Фото с сайта ХК "Сибирь"
Новосибирцы сыграют последний выездной матч перед серией домашних игр регулярного чемпионата КХЛ; букмекеры прогнозируют побегу «Сочи».
Третья выездная встреча «Сибири» за последнюю неделю пройдёт в Сочи. Матч начнётся сегодня, 18 октября, в 23:30 по Новосибирскому времени. Это последняя выездная игра «Сибири» в октябре.
Статистика личных встреч сибиряков с южным клубом складывалась в пользу новосибирцев. Из четырёх встреч за последние два сезона «Сибирь» выиграла три. Сейчас «Сочи» идёт с затяжной серией поражений – сочинцы проиграли пять матчей подряд.
Букмекерские конторы, несмотря на неутешительную статистику «Сочи», всё же склоняются к его победе – коэффициент на хозяев 2.1 против 3 у сибиряков.
Напомним, 16 октября «Сибирь» одержала волевую победу над московским «Спартаком».
Эмиль Фукс
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