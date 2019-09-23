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ХК «Сибирь» – «Сочи»: время начала матча и прогнозы букмекеров

Рубрика: общество, спорт

18.10.2019 08:01

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Новосибирцы сыграют последний выездной матч перед серией домашних игр регулярного чемпионата КХЛ; букмекеры прогнозируют побегу «Сочи».

Третья выездная встреча «Сибири» за последнюю неделю пройдёт в Сочи. Матч начнётся сегодня, 18 октября, в 23:30 по Новосибирскому времени. Это последняя выездная игра «Сибири» в октябре.

Статистика личных встреч сибиряков с южным клубом складывалась в пользу новосибирцев. Из четырёх встреч за последние два сезона «Сибирь» выиграла три. Сейчас «Сочи» идёт с затяжной серией поражений – сочинцы проиграли пять матчей подряд.

Букмекерские конторы, несмотря на неутешительную статистику «Сочи», всё же склоняются к его победе – коэффициент на хозяев 2.1 против 3 у сибиряков.

Напомним, 16 октября «Сибирь» одержала волевую победу над московским «Спартаком».

Эмиль Фукс

Теги: хоккей Новосибирская область ХК «Сибирь»

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Берёзовая кора может защитить печень Новосибирцев от повреждений

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ХК «Сибирь» – «Сочи»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

Чугунные люки могут исчезнуть с улиц Новосибирска

вчера 18:46 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области прогнозируют рост промышленного производства

вчера 18:19 Общество 0 Коммент.

Железнодорожный состав сошёл с рельс в Сибири

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вчера 16:22 Общество 0 Коммент.

В Минтрансе заявили об убыточности метрополитена

вчера 16:17 Общество 0 Коммент.

Детский омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске

вчера 16:11 Хроника 0 Коммент.

Легендарное «сНежное Шоу» Славы Полунина приедет с гастролями в Новосибирск

вчера 16:01 Афиша 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл «Спартак»

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Ребятам постарше давали детские порции – прокуратура раскрыла результаты проверки чановского приюта

вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации

вчера 14:33 Политика 0 Коммент.

Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница

вчера 14:18 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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