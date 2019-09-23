ХК «Сибирь» обыграл «Спартак»

фото с сайта «ХК СИБИРЬ»

Сибиряки одержали тяжёлую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака»; «Сибирь» вырвала победу в конце матча.

Новосибирцы прервали серию поражений на выезде. Игра против московского «Спартака» завершилась победой «Сибири». Хозяева вели в счёте с начала матча.

Хозяева открыли счёт в начале второй двадцатиминутки – отличился Артём Фёдоров. Затем до конца периода москвичи удерживали инициативу и не подпускали сибиряков к своей зоне.

Сравнять счёт новосибирцы смогли в начале последнего периода – гол забил Чесалин. При равном счёте сибиряки боролись до последних минут матча. Исход игры решился благодаря результативной атаке Александра Шарова. Итог матча – 2:1 в пользу «Сибири».

Новосибирцы прервали серию из двух громких поражений. Сейчас «Сибирь» расположилась на 8 месте турнирной таблицы с 22 очками после 17 игр.

Следующий матч сибиряки сыграют на выезде против ХК «Сочи» 18 октября.

Напомним, 14 октября новосибирцы проиграли нижнекамскому «Нефетхимику».