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сегодня 12:29 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

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Легендарное «сНежное Шоу» Славы Полунина приедет с гастролями в Новосибирск

Рубрика: афиша, общество

17.10.2019 16:01

фото цирка Славы Полунина

Этой осенью легендарное «сНежное шоу» Славы Полунина посетит Новосибирск; с 22 по 25 октября фантастическое действо пройдет на сцене Дворца культуры железнодорожников. 

Говорят, критики до сих пор не могут определиться, что такое «сНежное шоу» – цирковая клоунада, художественный перформанс или сказка, одинаково интересная и познавательная как для детей, так и для взрослых. Вячеслав Полунин придумал его ещё в 1993 году, и с тех пор шоу колесит по всему миру – везде с неизменным успехом, завоёвывая всевозможные призы и, главное, любовь публики. Клоуны Полунина – волшебники, превращающие оконные занавески в парус, а детскую кроватку в красивый большой корабль, на котором можно плыть за мечтой. Они трогательны и смешны, их мир соткан из наших детских фантазий.

В шоу каждый найдет что-то своё. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым жёлтым человечком в лохматых красных тапочках и повторять вслед за ним: «Асисяй…». А у кого-то будут наворачиваться слезы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве Вселенной. И любовь, словно паутина, окутает каждого в зале и заставит радоваться до слёз, встанет комком в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек «нежного» снега, взорвётся восторгом в финале, не даст забыть и ещё долго будет будоражить странными чудесными воспоминаниями... Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары полетят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова станут детьми, а дети с наслаждением и азартом будут лепить из бумажного снега снежки, не желая уходить.

Возможно, секрет такого небывалого успеха кроется в том, что перед каждым выходом на сцену Полунин требует от своих актёров, а заодно и от самого себя, играть так, будто это действо происходит впервые, согревая сердца, которые так нуждались в их «снежной нежности». 

В роли желтого клоуна Роберт Саральп, Олег Луговской и Дима Меращи.

Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU, в кассах Дворца культуры железнодорожников. 

Заказ билетов ежедневно с 11:00 до 20:00 по телефону: 8 800 777-50-47

Наличие билета для ребёнка обязательно!

Никита Минин

Теги: театр афиша события

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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