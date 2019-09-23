Медведев открыл в Новосибирске центр организации воздушного пространства

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Медведев открыл в Новосибирске центр организации воздушного пространстваРубрика: политика
17.10.2019 13:05
фото с сайта Правительства НСО
Дмитрий Медведев ввёл в эксплуатацию Новосибирский укрупнённый центр организации воздушного движения; новая структура позволит увеличить количество полётов над Западной Сибирью.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев 16 октября в ходе телемоста с Новосибирском торжественно ввёл в эксплуатацию Новосибирский укрупнённый центр организации воздушного движения. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
В открытии, состоявшемся в аэропорту Толмачёво, принял участие замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин.
Укрупнённый Центр Единой системы ОрВД, по мнению специалистов, позволит увеличить количество полетов над Западной Сибирью. Также его работа благоприятно скажется на безопасности.
Центр готовили к открытию в течение года – шла реконструкция и техническое перевооружение.
Как отметил первый заместитель генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Владимир Гульченко, центр укомплектован отечественным оборудованием, которое не только не уступает, но по ряду показателей и превосходит зарубежные аналоги.
Отмечается, что Новосибирский укрупнённый центр Единой системы организации воздушного движения входит в состав филиала «Аэронавигация Западной Сибири».
На его базе будет осуществляться обслуживание пользователей воздушного пространства над территорией шести субъектов РФ: Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, а также Алтайского края и Республики Алтай. Всего таких филиалов в России 19.
Предприятие является национальным провайдером аэронавигационного обслуживания России.
Напомним, 16 октября Сиб фм писал о самолёте, экстренно севшем в Братске.
Алёна Коврова
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