Медведев открыл в Новосибирске центр организации воздушного пространства

фото с сайта Правительства НСО

Дмитрий Медведев ввёл в эксплуатацию Новосибирский укрупнённый центр организации воздушного движения; новая структура позволит увеличить количество полётов над Западной Сибирью.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 16 октября в ходе телемоста с Новосибирском торжественно ввёл в эксплуатацию Новосибирский укрупнённый центр организации воздушного движения. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В открытии, состоявшемся в аэропорту Толмачёво, принял участие замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин.

Укрупнённый Центр Единой системы ОрВД, по мнению специалистов, позволит увеличить количество полетов над Западной Сибирью. Также его работа благоприятно скажется на безопасности.

Центр готовили к открытию в течение года – шла реконструкция и техническое перевооружение.

Как отметил первый заместитель генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Владимир Гульченко, центр укомплектован отечественным оборудованием, которое не только не уступает, но по ряду показателей и превосходит зарубежные аналоги.

Отмечается, что Новосибирский укрупнённый центр Единой системы организации воздушного движения входит в состав филиала «Аэронавигация Западной Сибири».

На его базе будет осуществляться обслуживание пользователей воздушного пространства над территорией шести субъектов РФ: Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, а также Алтайского края и Республики Алтай. Всего таких филиалов в России 19.

Предприятие является национальным провайдером аэронавигационного обслуживания России.

Напомним, 16 октября Сиб фм писал о самолёте, экстренно севшем в Братске.