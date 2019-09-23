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Мэр Анатолий Локоть уволил главу новосибирского приюта для животных

Рубрика: общество

17.10.2019 16:49

фото с сайта pixabay.com

Руководитель центра по проблемам домашних животных в Новосибирске Андрей Каркавин 22 октября покинет свой пост; нового начальника будут искать по рекомендациям зоозащитников.

Подписан приказ об увольнении Андрея Каркавина с должности директора МКУ «Новосибирского центра по проблемам домашних животных» с 22 октября. Об этом глава сибирской столицы Анатолий Локоть сообщил на своей странице Facebook.

«К деятельности центра накопилось много вопросов как со стороны общественности, зоозащитников, так и от органов контроля и депутатов. Изменения законодательства, новые условия, к которым важно адаптировать работу учреждения, требуют нового взгляда и иных организационных подходов», – объяснил принятое решение мэр Новосибирска.

Он отметил, что сейчас идёт поиск нового руководителя. В частности, городские власти намерены рассмотреть предложения зоозащитников.

«Решение о назначении нового руководителя будет принято до конца года», – отметил Анатолий Локоть.

Ранее новосибирские зоозащитники провели пикет у здания мэрии с требованием отстранить Каркавина от должности, усилить контроль за использованием приютом бюджетных средств, решить вопрос реконструкции учреждения и изменить подход к работе центра: не отлавливать и убивать животных, а, как того требует новый федеральный закон, – отлавливать, стерилизовать, пристраивать или выпускать в привычную среду.

Напомним, 17 сентября Сиб.фм писал о том, что мэрия, проведя проверку по обращению зоозащитников, не нашла нарушений в работе новосибирской живодёрни.

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область Локоть Анатолий зоозащитники

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сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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