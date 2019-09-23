Мэр Анатолий Локоть уволил главу новосибирского приюта для животных

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Мэр Анатолий Локоть уволил главу новосибирского приюта для животныхРубрика: общество
17.10.2019 16:49
фото с сайта pixabay.com
Руководитель центра по проблемам домашних животных в Новосибирске Андрей Каркавин 22 октября покинет свой пост; нового начальника будут искать по рекомендациям зоозащитников.
Подписан приказ об увольнении Андрея Каркавина с должности директора МКУ «Новосибирского центра по проблемам домашних животных» с 22 октября. Об этом глава сибирской столицы Анатолий Локоть сообщил на своей странице Facebook.
«К деятельности центра накопилось много вопросов как со стороны общественности, зоозащитников, так и от органов контроля и депутатов. Изменения законодательства, новые условия, к которым важно адаптировать работу учреждения, требуют нового взгляда и иных организационных подходов», – объяснил принятое решение мэр Новосибирска.
Он отметил, что сейчас идёт поиск нового руководителя. В частности, городские власти намерены рассмотреть предложения зоозащитников.
«Решение о назначении нового руководителя будет принято до конца года», – отметил Анатолий Локоть.
Ранее новосибирские зоозащитники провели пикет у здания мэрии с требованием отстранить Каркавина от должности, усилить контроль за использованием приютом бюджетных средств, решить вопрос реконструкции учреждения и изменить подход к работе центра: не отлавливать и убивать животных, а, как того требует новый федеральный закон, – отлавливать, стерилизовать, пристраивать или выпускать в привычную среду.
Напомним, 17 сентября Сиб.фм писал о том, что мэрия, проведя проверку по обращению зоозащитников, не нашла нарушений в работе новосибирской живодёрни.
Мария Машанова
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