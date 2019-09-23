На Новосибирской ГЭС изменили гидрологический режим

фото пресс-службы «РусГидро»

Изменения обусловлены сезонным характером; в осенне-зимний период полезный объём водохранилища используется для работы водозаборов.

С 11 октября изменился базовый режим работы для Новосибирской ГЭС. Теперь среднесуточный расход в нижний бьеф составляет 950±50 м³/с. Это нужно для поддержания нормального уровня воды в реке Оби.

Так как в осенне-зимний период запасы водохранилища используются для работы водозаборов Новосибирска, назрела необходимость изменить задание по расходу и обеспечить экономию водных ресурсов.

«Это обусловлено сезонным характером. Наступила осенне-зимняя межень, притоки снижаются, поэтому мы сейчас работаем в транзитном режиме: сколько воды приходит в водохранилище, столько и срабатывается. Уровень воды может измениться только в случае обильных осадков в верховьях Оби», – отметила Наталья Никитина, руководитель группы режимов оперативной службы филиала ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС».

Напомним, 8 октября стало известно, что сотрудники Новосибирской ГЭС приняли участие в конкурсе-флешмобе.