Водитель «Святого источника» погиб в массовом ДТП на Жуковке

фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Четыре автомобиля столкнулись в Новосибирске; водитель «Газели» скончался после аварии до приезда медиков.

В Новосибирске страшная авария унесла жизнь молодого человека. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.







ДТП произошло в 11:00 на перекрёстке улицы Жуковского с улицей Ереванской. Женщина за рулём автомобиля Lexus, двигаясь на жёлтый свет, не уступила дорогу «Газели», из-за чего и произошло столкновение. Lexus отлетел в сторону и врезался в машину Яндекс.Такси, а «Газель» влетела в столб, зацепив перед этим Volkswagen.

От удара 25-летний водитель «Газели» скончался на месте до приезда медиков.

На месте происшествия работает экипаж ГИБДД, выясняются все причины произошедшего.

Напомним, водитель насмерть сбил пешехода под Новосибирском.