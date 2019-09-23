Водитель «Святого источника» погиб в массовом ДТП на Жуковке

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Водитель «Святого источника» погиб в массовом ДТП на ЖуковкеРубрика: проиcшествия
17.10.2019 12:29
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»
Четыре автомобиля столкнулись в Новосибирске; водитель «Газели» скончался после аварии до приезда медиков.
В Новосибирске страшная авария унесла жизнь молодого человека. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
ДТП произошло в 11:00 на перекрёстке улицы Жуковского с улицей Ереванской. Женщина за рулём автомобиля Lexus, двигаясь на жёлтый свет, не уступила дорогу «Газели», из-за чего и произошло столкновение. Lexus отлетел в сторону и врезался в машину Яндекс.Такси, а «Газель» влетела в столб, зацепив перед этим Volkswagen.
От удара 25-летний водитель «Газели» скончался на месте до приезда медиков.
На месте происшествия работает экипаж ГИБДД, выясняются все причины произошедшего.
Напомним, водитель насмерть сбил пешехода под Новосибирском.
Никита Минин
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Лента новостей
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