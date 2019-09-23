Новосибирск: события 17 октября

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Сегодняшний день в Новосибирске богат событиями; Сиб.фм расскажет о наиболее значимых.

Оргкомитет «Победа»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проведет очередное заседание Новосибирского областного организационного комитета «Победа». Главе региона доложат о ходе подготовки и выполнения мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Также участникам заседания представят доклады о проведении капитального ремонта памятников воинам-сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенных в районах Новосибирской области; об инициативе реализации историко-просветительского проекта «Сибирь героическая».

Заседание пройдет в малом зале правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18, пятый этаж). Начало в 16:00.

Мэр – на связи

Сегодня, 17 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть в прямом эфире радио «Городская волна» (101,4 FM) ответит на вопросы радиослушателей, касающиеся готовности городского хозяйства к зиме.

Градоначальник расскажет, сколько машин спецтехники будет работать на дорогах, готовы ли снегоотвалы к приёму снега и хватит ли противогололёдной смеси.

Программа «Мэр отвечает» выйдет в прямом эфире на радио «Городская волна» сразу после 18-часового выпуска новостей.

Радиослушатели могут оставлять свои вопросы, адресованные мэру, по телефону 30-40-600 (автоответчик), в WhatsApp, Viber, Telegram или SMS-сообщением на номер 8 913 787-60-05.

Добрый сибирский регион

17 октября продолжит работу IX Гражданский форум Новосибирской области «Гражданский диалог», проходящий под девизом «#ДОБРОСИБИРСКИЙРЕГИОН». Его основной темой форума является развитие системы благотворительности в регионе.

Ежегодно участниками форума становятся представители правительства Новосибирской области, Министерства экономического развития Российской Федерации, члены Общественной палаты Российской Федерации, Общественной палаты Новосибирской области, федеральные эксперты, активисты региональных и местных общественных организаций, представители законодательной и исполнительной власти Новосибирской области, представители социально ответственного бизнеса, победители федеральных, областных и муниципальных грантовых программ.

В рамках форума запланирована работа интерактивных зон и площадок «Вместе к общей цели», открытие выставки успешных проектов СО НКО «Мой проект – моему региону».

Деловая программа форума включает панельную дискуссию «Бизнес, общество и власть: лучшие практики и перспективы партнерства», экспертную площадку «СО НКО – профессионализация и перспективы развития», прикладную сессию «Создаем будущее вместе: инновационные подходы в развитии местных сообществ».

Мероприятие проходит на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» (улица Станционная, 104).

К нам приехал ревизор

Сегодня в Новосибирске работает делегация Публично-правовой компании «Российский экологический оператор» во главе с генеральным директором Денисом Буцаевым.

В ходе визита Денис Петрович оценит реализацию реформирования отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Новосибирской области, ознакомится с работой регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Экология-Новосибирск», перерабатывающих предприятий и операторов по транспортированию ТКО.

С 11:30 до 12:00 Денис Буцаев посетит фронт-офис по обслуживанию физических лиц ООО «Экология-Новосибирск» (улица Советская, 5, первый этаж, вход со стороны проезда Виктора Ващука); После чего, в 13:15, ответит на вопросы журналистов.

Также запланирована встреча Дениса Буцаева с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

«Российский экологический оператор» – публично-правовая компания, созданная по указу президента России 14 января 2019 года для обеспечения реализации норм законодательства РФ в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой отрасли, а также реализации национального проекта «Экология».