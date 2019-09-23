Новосибирск: события 18 октября

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Новосибирск: события 18 октябряРубрика: афиша, общество
18.10.2019 06:01
фото с сайта pixabay.com
Пятница окажется богатой на интересные события; мы собрали вместе все главные мероприятия дня, чтобы новосибирцы ничего не пропустили.
Андрей Травников поздравит работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником
Губернатор Новосибирской области выступит с поздравительной речью и вручит отличившимся работникам дорожного хозяйства знак «Почётный дорожник России», почётные грамоты, благодарности и благодарственное письмо губернатора региона.
По традиции профессиональный праздник работников дорожного хозяйства отмечается в России в третье воскресенье октября. В 2019 году он выпал на 20 октября.
Мероприятие начнётся в 11:00 по адресу улица Ленина, 24 (ДК имени Октябрьской революции).
Зима близко
18 октября состоится еженедельная встреча мэра Новосибирска Анатолия Локтя с журналистами. Глава города расскажет о готовности дорожного хозяйства к зиме, а также ответит на все возникшие вопросы.
Начало встречи в 10:30 в зале заседаний мэра (Красный проспект, 34, кабинет 301, третий этаж).
Из хаоса рождается искусство
В Новосибирске состоится пресс-конференция, посвящённая открытию Международного фестиваля актуального театра «Хаос». На мероприятии выступят директор театра «Старый дом» Антонида Гореявчева, заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов, художественный руководитель международного театра Финляндии в Эспо Эрик Содерблом, генеральный менеджер пекинской культурной организации «КуаньЮ» и продюсер пекинского Международного фестиваля комедии Хантер Гао Вэй и многие другие.
Начало в 12:00 по адресу улица Фрунзе, 5, офис 545.
Открытие сквера «Альгамбра»
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в открытии новой зоны отдыха в центре города – сквера «Альгамбра» на площади Кондратюка. Зелёную зону воссоздали благодаря помощи компании «Сибирь Девелопмент». Ожидается, что это место станет не просто сквером, где люди могут отдыхать, но и «интеллектуальным пространством», где будут выступать поэты и актёры.
Начало в 12:00 по адресу улица Советская, 71.
Никита Минин
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В Новосибирской области прогнозируют рост промышленного производства
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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