Новосибирск стал городом с самым дешёвым хлебом

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Новосибирск стал городом с самым дешёвым хлебомРубрика: общество
17.10.2019 08:57
фото с сайта pixabay.com
Пшеничный хлеб за 24 рубля можно купить не в каждом городе России; кое-где его продают за 180 рублей, тогда как в Новосибирске и Перми зафиксированы самые низкие цены на продукт.
Рейтинг регионов с самым дорогим и, наоборот, дешёвым хлебом опубликовало «РИА Новости». По данным исследователей, больше всего за булку этой осенью отдают жители Санкт-Петербурга, меньше всего – в Перми и Нижнем Новгороде.
Эксперты отметили, что за минувший год заметно подорожал ржаной хлеб – аж на 20 %, до 36 рублей; он же оказался и самым дорогим.
«Стоимость "Дарницкого", самого дешёвого в списке, выросла на 8 %, до 26 рублей. Нарезной батон и бородинский хлеб подорожали на 7 %, пшеничный хлеб, напротив, подешевел – на 4 %, до 27 рублей», – пишут «РИА Новости».
Средняя стоимость пшеничного хлеба составила 27 рублей при существующей «вилке» от 10 до 180 рублей. Дороже он был в Петербурге и Москве – 38 и 40 рублей, а в Новосибирске и Перми, напротив, – дешевле: в пределах 24 рублей.
По оценке экспертов, встречаются и минимальные цены, вроде 8 рублей за булку «Дарницкого», но чаще всего – в небольших населенных пунктах.
Цены по 200 рублей за булку – тоже не редкость для спецмагазинов в крупных городах. Авторский и крафтовый хлеб продаётся иногда по 450 рублей.
Напомним, 4 июня Сиб.фм писал о том, что идущего через всю страну учителя удивили новосибирские цены.
Мария Машанова
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