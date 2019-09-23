7 баллов
+3
64.01 70.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский вертолётчик тушил реактор Чернобыля и получил отказ в компенсации

сегодня 18:50 Общество 0 Коммент.

Чугунные люки могут исчезнуть с улиц Новосибирска

сегодня 18:46 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области прогнозируют рост промышленного производства

сегодня 18:19 Общество 0 Коммент.

Железнодорожный состав сошёл с рельс в Сибири

сегодня 17:56 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы потребовали сурово наказать водителя за смерть школьницы на Восходе

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

Детский омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске

сегодня 16:11 Хроника 0 Коммент.

Легендарное «сНежное Шоу» Славы Полунина приедет с гастролями в Новосибирск

сегодня 16:01 Афиша 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл «Спартак»

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Ребятам постарше давали детские порции – прокуратура раскрыла результаты проверки чановского приюта

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации

сегодня 14:33 Политика 0 Коммент.

Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница

сегодня 14:18 Хроника 0 Коммент.

Скандальный Паук отменил концерт в Новосибирске после суда за пьяную езду

сегодня 13:50 Культура 0 Коммент.

Заместитель губернатора проконтролировал ремонтные работы на «Глобусе»

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

«Это конец»: погибшая десятиклассница из Новосибирска предупредила о своей смерти на странице «ВКонтакте»

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

Медведев открыл в Новосибирске центр организации воздушного пространства

сегодня 13:05 Политика 0 Коммент.

Долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей

сегодня 12:37 Общество 0 Коммент.

Водитель «Святого источника» погиб в массовом ДТП на Жуковке

сегодня 12:29 Хроника 0 Коммент.

На Новосибирской ГЭС изменили гидрологический режим

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели школьницы в Новосибирске

сегодня 11:35 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Новосибирский вертолётчик тушил реактор Чернобыля и получил отказ в компенсации

Рубрика: общество

17.10.2019 18:50

Фото с сайта zvezdaweekly.ru

Ликвидатор заработал вторую группу инвалидности, потерял трудоспособность и недополучил более миллиона рублей выплат; суд решил отказать бывшему вертолётчику из-за сроков давности подачи иска.

Новосибирский пилот утратил 80% здоровья за 21 день полётов над Чернобыльской АЭС и получил за это 861 рубль. Сегодня, 17 октября Центральный районный суд опубликовал отказ от иска о компенсации по утрате трудоспособности.

Виктор Ворошилов был командирован в зону аварии Чернобыльской АЭС сразу после катастрофы – вместе с экипажем воздушного судна Новосибирского объединенного авиаотряда. Согласно материалам дела, пилот выполнял полёты с 16 по 21 июня и с 22 по 26 июня в двух разных зонах аварии. В этот период вертолёты засыпали шахту взорвавшегося реактора с горящим графитом смесью карбида бора, свинца и доломита, а после завершения активной стадии аварии – латексом, каучуком и другими пылепоглощающими растворами. Всего к концу июня 1986 года было сброшено более 11 тысяч тонн сухих и жидких материалов.   

Из карточки радиоактивного облучения следует, что истец получал облучение от 17 до 23 рентген, однако, проведя 21 день, потерял 80% трудоспособности и приобрёл инвалидность второй группы. За это ликвидатору была начислена зарплата в размере 861 рубль, после перестройки он получал компенсацию в 1 338 279 деноминированных рублей – 1 338 рублей ежемесячно.

Истец попросил ответчика – отдел пособий и социальных выплат установить ежемесячную компенсацию в 20,8 тысяч рублей из-за утраты трудоспособности. Юрист ликвидатора уточнила исковые требования, попросив сделать перерасчёт и доплатить более 1,1 миллиона рублей за недоплаченную ежемесячную компенсацию за долгие годы.

Представитель Министерства труда попросила отказать в иске, так как «истец сам выбрал фиксированную сумму выплаты», и не обращался в суд с требованием индексации. 

Суд установил, что ликвидатор узнал о нарушении своих прав ещё в 2005 году, а потребовал компенсации позже установленного срока исковой давности в три года. Ранее бывший вертолётчик уже обращался с подобным иском о ежемесячных компенсациях и единовременной выплате почти в миллион рублей – то решение было отменено.

«В удовлетворении исковых требований Ворошилова В. И. к отделу пособий и социальных выплат об индексации сумм компенсации вреда здоровью вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществлении перерасчета размера компенсации – отказать в полном объеме», – решил Центральный районный суд.

Напомним, 23 сентября инвалид через прокуратуру выбил компенсацию от авиакомпании «Сибирь» за сломанный чемодан в размере 4,8 тысяч рублей.

 

Никита Манько

Теги: компенсации суд инвалидность чернобыль

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский вертолётчик тушил реактор Чернобыля и получил отказ в компенсации

сегодня 18:50 Общество 0 Коммент.

Чугунные люки могут исчезнуть с улиц Новосибирска

сегодня 18:46 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области прогнозируют рост промышленного производства

сегодня 18:19 Общество 0 Коммент.

Железнодорожный состав сошёл с рельс в Сибири

сегодня 17:56 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы потребовали сурово наказать водителя за смерть школьницы на Восходе

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

Детский омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске

сегодня 16:11 Хроника 0 Коммент.

Легендарное «сНежное Шоу» Славы Полунина приедет с гастролями в Новосибирск

сегодня 16:01 Афиша 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл «Спартак»

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Ребятам постарше давали детские порции – прокуратура раскрыла результаты проверки чановского приюта

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации

сегодня 14:33 Политика 0 Коммент.

Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница

сегодня 14:18 Хроника 0 Коммент.

Скандальный Паук отменил концерт в Новосибирске после суда за пьяную езду

сегодня 13:50 Культура 0 Коммент.

Заместитель губернатора проконтролировал ремонтные работы на «Глобусе»

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

«Это конец»: погибшая десятиклассница из Новосибирска предупредила о своей смерти на странице «ВКонтакте»

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

Медведев открыл в Новосибирске центр организации воздушного пространства

сегодня 13:05 Политика 0 Коммент.

Долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей

сегодня 12:37 Общество 0 Коммент.

Водитель «Святого источника» погиб в массовом ДТП на Жуковке

сегодня 12:29 Хроника 0 Коммент.

На Новосибирской ГЭС изменили гидрологический режим

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели школьницы в Новосибирске

сегодня 11:35 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.10.2018

Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценк...

Читать далее
Image
19.09.2018

Третья — лишняя?

Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...

Читать далее
Image
22.05.2018

Давал - не давал

Как возврат долга превратился в коррупционный скандал...

Читать далее
Image
16.03.2018

В битве за «воздух» появились жертвы

В споре новосибирских т...

Читать далее
Image
01.12.2017

Битва за «капусту»

О захвате доменов, отставании права от технологий и техн...

Читать далее
Image
30.06.2017

Особо опасный эколог

За что новосибирского эколога посадили в тюрьму и п...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирцы потребовали сурово наказать водителя за смерть школьницы на Восходе сегодня 16:22 Платежи по ЖКХ шли на карманные расходы директора УК в Новосибирской области вчера 18:57

Популярное

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал ...

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы прод...

Image

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачес...

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о б...

Image

Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в Барнауле

Image

Два сибирских города вошли в список Forbes

Image

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске