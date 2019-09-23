Новосибирский вертолётчик тушил реактор Чернобыля и получил отказ в компенсации

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Новосибирский вертолётчик тушил реактор Чернобыля и получил отказ в компенсацииРубрика: общество
17.10.2019 18:50
Фото с сайта zvezdaweekly.ru
Ликвидатор заработал вторую группу инвалидности, потерял трудоспособность и недополучил более миллиона рублей выплат; суд решил отказать бывшему вертолётчику из-за сроков давности подачи иска.
Новосибирский пилот утратил 80% здоровья за 21 день полётов над Чернобыльской АЭС и получил за это 861 рубль. Сегодня, 17 октября Центральный районный суд опубликовал отказ от иска о компенсации по утрате трудоспособности.
Виктор Ворошилов был командирован в зону аварии Чернобыльской АЭС сразу после катастрофы – вместе с экипажем воздушного судна Новосибирского объединенного авиаотряда. Согласно материалам дела, пилот выполнял полёты с 16 по 21 июня и с 22 по 26 июня в двух разных зонах аварии. В этот период вертолёты засыпали шахту взорвавшегося реактора с горящим графитом смесью карбида бора, свинца и доломита, а после завершения активной стадии аварии – латексом, каучуком и другими пылепоглощающими растворами. Всего к концу июня 1986 года было сброшено более 11 тысяч тонн сухих и жидких материалов.
Из карточки радиоактивного облучения следует, что истец получал облучение от 17 до 23 рентген, однако, проведя 21 день, потерял 80% трудоспособности и приобрёл инвалидность второй группы. За это ликвидатору была начислена зарплата в размере 861 рубль, после перестройки он получал компенсацию в 1 338 279 деноминированных рублей – 1 338 рублей ежемесячно.
Истец попросил ответчика – отдел пособий и социальных выплат установить ежемесячную компенсацию в 20,8 тысяч рублей из-за утраты трудоспособности. Юрист ликвидатора уточнила исковые требования, попросив сделать перерасчёт и доплатить более 1,1 миллиона рублей за недоплаченную ежемесячную компенсацию за долгие годы.
Представитель Министерства труда попросила отказать в иске, так как «истец сам выбрал фиксированную сумму выплаты», и не обращался в суд с требованием индексации.
Суд установил, что ликвидатор узнал о нарушении своих прав ещё в 2005 году, а потребовал компенсации позже установленного срока исковой давности в три года. Ранее бывший вертолётчик уже обращался с подобным иском о ежемесячных компенсациях и единовременной выплате почти в миллион рублей – то решение было отменено.
«В удовлетворении исковых требований Ворошилова В. И. к отделу пособий и социальных выплат об индексации сумм компенсации вреда здоровью вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществлении перерасчета размера компенсации – отказать в полном объеме», – решил Центральный районный суд.
Напомним, 23 сентября инвалид через прокуратуру выбил компенсацию от авиакомпании «Сибирь» за сломанный чемодан в размере 4,8 тысяч рублей.
Никита Манько
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