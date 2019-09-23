Новосибирцы должны за отопление почти два миллиарда рублей

Фото с сайта СГК

Стоимость тарифов на отопление в Новосибирске ниже среднего; несмотря на это, долги жителей неуклонно растут.

Износ теплосетей в Новосибирске составляет не менее 4% каждый год. Об этом сообщил директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. Задолженность компании перед энергетиками — 2,4 миллиарда рублей. Из них большая часть — долги новосибирцев.

«С начала отопительного сезона обнаружено 302 дефекта, задолженность перед энергетиками достигает 2,4 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда должны жители Новосибирска. Мы в 2019 году вложили прибыль на сумму 200 миллионов рублей в инвестиционную программу, так как понимаем сложность ситуации», – сообщил Колмаков.

Несмотря на это, отметил директор новосибирского СКГ, Новосибирск среди крупнейших городов страны расположился на последнем месте в списке из 85 субъектов по стоимости тепла.

"Однако, важен не столько сам тариф на тепло, а то, сколько мы его потребляем. В наших домах огромные теплопотери, что влияет на сумму в квитанции", — сообщил Колмаков.

В течение 5-6 лет СГК готова вложить в модернизацию новосибирских теплосетей около 14 миллиардов рублей. Как сообщил Андрей Колмаков на рабочей встрече, 400 миллионов рублей, которые компания вкладывает в ремонт ежегодно, едва хватает — износ теплосетей стремительно растёт с каждым годом.







Напомним, в августе в СГК рассказали об экономике ремонта теплосетей.