Новосибирцы должны за отопление почти два миллиарда рублей

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Новосибирцы должны за отопление почти два миллиарда рублейРубрика: общество
17.10.2019 19:31
Фото с сайта СГК
Стоимость тарифов на отопление в Новосибирске ниже среднего; несмотря на это, долги жителей неуклонно растут.
Износ теплосетей в Новосибирске составляет не менее 4% каждый год. Об этом сообщил директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. Задолженность компании перед энергетиками — 2,4 миллиарда рублей. Из них большая часть — долги новосибирцев.
«С начала отопительного сезона обнаружено 302 дефекта, задолженность перед энергетиками достигает 2,4 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда должны жители Новосибирска. Мы в 2019 году вложили прибыль на сумму 200 миллионов рублей в инвестиционную программу, так как понимаем сложность ситуации», – сообщил Колмаков.
Несмотря на это, отметил директор новосибирского СКГ, Новосибирск среди крупнейших городов страны расположился на последнем месте в списке из 85 субъектов по стоимости тепла.
"Однако, важен не столько сам тариф на тепло, а то, сколько мы его потребляем. В наших домах огромные теплопотери, что влияет на сумму в квитанции", — сообщил Колмаков.
В течение 5-6 лет СГК готова вложить в модернизацию новосибирских теплосетей около 14 миллиардов рублей. Как сообщил Андрей Колмаков на рабочей встрече, 400 миллионов рублей, которые компания вкладывает в ремонт ежегодно, едва хватает — износ теплосетей стремительно растёт с каждым годом.
Эмиль Фукс
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