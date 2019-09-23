Новосибирцы потребовали сурово наказать водителя за смерть школьницы на Восходе

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Новосибирцы потребовали сурово наказать водителя за смерть школьницы на ВосходеРубрика: общество
17.10.2019 16:22
Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"
Водитель выехал на полосу для автобусов и проехал на «красный свет»; родственники и знакомые пришли в зал суда поддержать маму погибшей девочки.
Родственники пришли поддержать мать сбитой насмерть девочки на пешеходном переходе в Новосибирске. Сегодня, 17 октября в прокуратуре Октябрьского района рассказали о начале суда по страшному ДТП с ребёнком на Восходе.
Трагедия случилась днём 21 июня на пешеходном переходе у дома по адресу улица Восход,7. Около 16:00 11-летняя Алёна переходила улицу – шла на встречу с подружкой, с которой договорилась погулять на ГПНТБ. Когда школьница вышла на пешеходный переход – её сбила «Тойота Корона Премио» под управлением 23-летнего Кирилла.
В результате ДТП девочка была доставлена в детскую больницу с переломом черепа и впала в кому, сообщали в ГИБДД.
Одной из первых о трагедии узнала классный руководитель – именно она сообщила печальную весть матери ребёнка. Врачи боролись за жизнь ребёнка девять дней, но не смогли её спасти.
«Водитель выехал на выделенную полосу для общественного транспорта и проехал на запрещающий сигнал светофора, на суде обвиняемый полностью признал вину. В ходе судебного заседания были допрошены представители потерпевших, родственники и знакомые пришли в зал суда, чтобы поддержать маму девочки. Женщина настаивала на максимально суровом наказании обвиняемому», – прокомментировал Сиб.фм старший помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.
Обвиняемый ранее не был судим, работает грузчиком-экспедитором, и предлагал компенсировать расходы на похороны – потерпевшая сторона не приняла предложения. В следующем заседании будут допрошены свидетели, дело продолжит рассматриваться в Октябрьском районном суде.
Напомним, с середины мая суд слушает дело водителя автобуса, обвиняемого в смерти маленького велосипедиста на пешеходном переходе в Новосибирске.
Никита Манько
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Лента новостей
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Детский омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске
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