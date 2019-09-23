Погода в Новосибирске на выходные: снег, дождь и снова снег

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В городе установится минусовая температура; чего ещё ждать от погоды в конце недели, читайте в материале Сиб.фм.

Синоптики сообщают, что на выходных выпадет много осадков.

По данным сайта Gismeteo, утром в пятницу температура будет держаться у отметки +2 градуса, пойдёт мелкий дождь. Днём похолодает до 0 и капли дождя превратятся в снег. К вечеру столбик термометра опустится до -2. Сильный ветер будет дуть со скоростью 10-13 метров в секунду.

В субботу, 19 октября, столбик термометра поднимется максимум до +1 градуса. Вечером станет прохладней – до -2 градусов, ночью температура будет держаться у отметки -3 градуса. Снег будет идти весь день, ветер будет дуть с порывами до 9 метров в секунду.

Воскресенье выдастся по-настоящему холодным: ветер с порывами до 11 метров в секунду и беспрерывный снегопад. Температура за окном утром составит -3 градуса. К вечеру похолодает до -5 градусов.