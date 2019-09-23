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Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница

Рубрика: проиcшествия

17.10.2019 14:18

фото с сайта pixabay.com

Ученица школы № 112 свела счёты с жизнью сегодня утром; прокуратура начала проверку действий руководства школы.

Прокуратура Советского района Новосибирска проводит проверку школы № 112, в которой погибла ученица десятого класса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Органы проверят действия руководства школы и соблюдение законодательства. 

«Прокуратура Советского района г. Новосибирска организовала проверку исполнения законодательства об образовании и об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с обнаружением тела ученицы 10 класса в школе № 112 г. Новосибирска. По предварительным данным, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством. Прокуратура оценит действия руководства школы и органов системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об образовании. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщает пресс-служба ведомства.

О трагедии стало известно сегодня утром. Ученица десятого класса школы № 112 наложила на себя руки в одном из туалетов учебного заведения. СУ СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту гибели девушки. Руководство школы не даёт комментариев по поводу случившегося. 

Напомним, ранее стало известно, что девушка сообщила о своём поступке заранее на странице «ВКонтакте».

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область прокуратура

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