Ребятам постарше давали детские порции – прокуратура раскрыла результаты проверки чановского приюта

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Ребятам постарше давали детские порции – прокуратура раскрыла результаты проверки чановского приютаРубрика: общество
17.10.2019 14:43
ФОТО ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ
Воспитанники приюта в Чановском районе Новосибирска пожаловались на качество питания в учреждении; после того как информация попала в СМИ, в ситуацию вмешалась прокуратура.
Прокуратура Новосибирской области завершила проверку качества питания и соблюдения требований охраны здоровья в приюте Чановского района, воспитанники которого жаловались на то, что детей плохо кормят и лечат «только таблетками парацетамола». Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что детей в приюте кормили по устаревшим нормам и правилам – всем воспитанникам, независимо от возраста, давали одинаковые порции. Это привело к нарушениям здоровья у ребят постарше.
«Кроме того, медработник, привлеченный из Чановской центральной районной больницей, не осматривал детей ежедневно. Также были вскрыты нарушения в части материально-технического обеспечения приюта», – уточнили в надзорном ведомстве.
По результатам проверки главе Чановского района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. А в отношении заведующей филиала прокуратура возбудила административное дело.
Напомним, 30 сентября в СМИ появилась информация о том, что воспитанники жаловались на плохие условия жизни в приюте. Дети писали, что их «кормят как собак», а одному из мальчишек заведующая разбила губу.
Мария Машанова
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