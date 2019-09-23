Ребятам постарше давали детские порции – прокуратура раскрыла результаты проверки чановского приюта

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Воспитанники приюта в Чановском районе Новосибирска пожаловались на качество питания в учреждении; после того как информация попала в СМИ, в ситуацию вмешалась прокуратура.

Прокуратура Новосибирской области завершила проверку качества питания и соблюдения требований охраны здоровья в приюте Чановского района, воспитанники которого жаловались на то, что детей плохо кормят и лечат «только таблетками парацетамола». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что детей в приюте кормили по устаревшим нормам и правилам – всем воспитанникам, независимо от возраста, давали одинаковые порции. Это привело к нарушениям здоровья у ребят постарше.

«Кроме того, медработник, привлеченный из Чановской центральной районной больницей, не осматривал детей ежедневно. Также были вскрыты нарушения в части материально-технического обеспечения приюта», – уточнили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки главе Чановского района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. А в отношении заведующей филиала прокуратура возбудила административное дело.

Напомним, 30 сентября в СМИ появилась информация о том, что воспитанники жаловались на плохие условия жизни в приюте. Дети писали, что их «кормят как собак», а одному из мальчишек заведующая разбила губу.