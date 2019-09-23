Сибирячку ударило током в магазине электротехники

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Сибирячку ударило током в магазине электротехникиРубрика: проиcшествия
17.10.2019 10:28
фото с сайта pixabay.com
Следователи проведут доследственную проверку по сообщению о ЧП в магазине; женщину госпитализировали после удара электричеством.
В Омске женщину сильно ударило током, когда она выбирала светильник в магазине. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.
По предварительным данным, вечером 15 октября 34-летняя сибирчка хотела купить себе лампу в торговом центре на бульваре Архитекторов, 37. Когда она прикоснулась к одному из светильников, её ударило током. Женщине понадобилась медицинская помощь: её с диагнозом «электротравма» доставили в больницу.
Правоохранители начали доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в мае этого года несовершеннолетний мальчик получил удар током на железной дороге в Новосибирской области.
Никита Минин
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