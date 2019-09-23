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Сибирячку ударило током в магазине электротехники

Рубрика: проиcшествия

17.10.2019 10:28

фото с сайта pixabay.com

Следователи проведут доследственную проверку по сообщению о ЧП в магазине; женщину госпитализировали после удара электричеством.

В Омске женщину сильно ударило током, когда она выбирала светильник в магазине. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, вечером 15 октября 34-летняя сибирчка хотела купить себе лампу в торговом центре на бульваре Архитекторов, 37. Когда она прикоснулась к одному из светильников, её ударило током. Женщине понадобилась медицинская помощь: её с диагнозом «электротравма» доставили в больницу.

Правоохранители начали доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в мае этого года несовершеннолетний мальчик получил удар током на железной дороге в Новосибирской области.

 

Никита Минин

Теги: Омская область электричество

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сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:41 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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