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Скандальный «Паук» отменил концерт в Новосибирске после суда за пьяную езду

Рубрика: культура

17.10.2019 13:50

Фото со страницы "Сергей ПАУК Троицкий" "ВКонтакте"

Известный шоумен обещал дискуссию о политике и участии в выборах мэра Новосибирска в 2014 году; концерт мог быть сорван из-за приговора за пьяную езду. 

Легендарный шоумен от русского тяжёлого рока Сергей «Паук» Троицкий отказался от концерта в Новосибирске через официальный аккаунт «ВКонтакте». Сегодня, 17 октября организаторы новосибирского концерта опубликовали скандальную переписку с музыкантом.

Концерт Сергея «Паука» Троицкого и группы «Коррозия металла» должен был пройти в Новосибирске 19 октября. Организаторами встречи «ВКонтакте» выступил рок-клуб Rock Styles Club, преемник известных новосибирских заведений для поклонников музыкального жанра Underground Bar, Fenix и так далее. 

«Дорогие друзья! Приносим свои извинения-концерта группы Коррозия металла в Новосибирске не будет. Причина в том, что эта («безответственный человек» – прим. Сиб.фм) напрочь пропила свои мозги и погрязнув в своих личных проблемах и безденежье просто забила на гастроли в Новосибирске и слилась, кинув за авансовый платеж в размере 25000 рублей и заблокировав меня во всех мессенджерах и вк, предварительно написав кучу сообщений со своей традиционной бредятиной и оскорблениями. Барабанщик группы пытался помочь исправить ситуацию, но тщетно», – написали организаторы концерта.

Днём ранее Сергей Троицкий сам обвинил новосибирских организаторов концерта в том, что они не решили вопрос с билетами на авиаперевозку. В ходе личной переписки с требований вернуть деньги организатор новосибирского концерта и Сергей Троицкий устроили перепалку, в ходе которой «Паук» пообещал вернуть часть аванса через «Рунову», возможно имелась в виду фотограф группы Мария Рунова . 

Барабанщик группы «Коррозия металла» Влад Дизель извинился за поведение коллеги и сообщил, что Сергей «Паук» Троицкий сейчас «невыездной». Поклонники творчества шоумена также предположили, что концерт мог не состояться из-за суда.

Очередной скандал с «Пауком» случился 14 июня 2019 года – Сергея Троицкого задержали за повторную пьяную езду в подмосковных Мытищах. В сентябре Мытищинский районный суд начал слушать дело, а вчера вынес приговор – об этом сообщил сам музыкант на официальной странице «ВКонтакте». Суд назначил ему обязательные работы.

Напомним, 14 октября Александр Балуев пригрозил сняться со спектакля «Маскарад» в новосибирском «Красном факеле».

Никита Манько

Теги: знаменитости музыка концерты скандалы

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Лента новостей

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сегодня 14:18 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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