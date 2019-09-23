4 балла
+6
64.35 71.05
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Губернатор Новосибирской области встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации

сегодня 14:33 Политика 0 Коммент.

Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница

сегодня 14:18 Хроника 0 Коммент.

Скандальный «Паук» отменил концерт в Новосибирске после суда за пьяную езду

сегодня 13:50 Культура 0 Коммент.

Заместитель губернатора проконтролировал ремонтные работы на «Глобусе»

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

«Это конец»: погибшая десятиклассница из Новосибирска предупредила о своей смерти на странице «ВКонтакте»

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

Медведев открыл в Новосибирске центр организации воздушного пространства

сегодня 13:05 Политика 0 Коммент.

Долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей

сегодня 12:37 Общество 0 Коммент.

Водитель «Святого источника» погиб в массовом ДТП на Жуковке

сегодня 12:29 Хроника 0 Коммент.

На Новосибирской ГЭС изменили гидрологический режим

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели школьницы в Новосибирске

сегодня 11:35 Хроника 0 Коммент.

«Она была новенькая»: что известно о погибшей школьнице из Новосибирска

сегодня 11:17 Хроника 0 Коммент.

Труп десятиклассницы нашли в туалете школы в Новосибирске

сегодня 11:17 Хроника 0 Коммент.

Застывшего в янтаре жука назвали в честь жителя Новосибирска

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Центр Новосибирска не вмещает дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

«Этот Псалтырь – просто бестселлер!»: как новосибирцев зазывают на православную ярмарку

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Видео: спасатели вытащили новосибирцев из застрявшего лифта

сегодня 10:37 Хроника 0 Коммент.

Сибирячку ударило током в магазине электротехники

сегодня 10:28 Хроника 0 Коммент.

«Была явная угроза жизни»: стали известны подробности спасения пассажира рейса Владивосток – Новосибирск

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Вывоз мусора в Новосибирске подешевеет – регоператор рассказал, почему

сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели школьницы в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

17.10.2019 11:35

Фото СУ СКР по Новосибирской области

Следователи работают на месте происшествия; обстоятельства гибели девушки выясняются.

Уголовное дело после гибели девушки в школе №112 в Советском районе Новосибирска СУ СКР возбудил уголовное дело. Об этом Сиб.фм сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области. Проводится проверка условий, которые могли привести к подобному происшествию.

"По факту обнаружения тела несовершеннолетней в одной из школ Советского района города Новосибирска возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти несовершеннолетней", — сообщает ведомство.

Известно, что ученица десятого класса 112 школы свела счёты с жизнью в одном из туалетов на третьем этаже. Подробности выясняются.

Напомним, ранее ученики школы №112 рассказали Сиб.фм о погибшей. 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Губернатор Новосибирской области встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации

сегодня 14:33 Политика 0 Коммент.

Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница

сегодня 14:18 Хроника 0 Коммент.

Скандальный «Паук» отменил концерт в Новосибирске после суда за пьяную езду

сегодня 13:50 Культура 0 Коммент.

Заместитель губернатора проконтролировал ремонтные работы на «Глобусе»

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

«Это конец»: погибшая десятиклассница из Новосибирска предупредила о своей смерти на странице «ВКонтакте»

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

Медведев открыл в Новосибирске центр организации воздушного пространства

сегодня 13:05 Политика 0 Коммент.

Долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей

сегодня 12:37 Общество 0 Коммент.

Водитель «Святого источника» погиб в массовом ДТП на Жуковке

сегодня 12:29 Хроника 0 Коммент.

На Новосибирской ГЭС изменили гидрологический режим

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели школьницы в Новосибирске

сегодня 11:35 Хроника 0 Коммент.

«Она была новенькая»: что известно о погибшей школьнице из Новосибирска

сегодня 11:17 Хроника 0 Коммент.

Труп десятиклассницы нашли в туалете школы в Новосибирске

сегодня 11:17 Хроника 0 Коммент.

Застывшего в янтаре жука назвали в честь жителя Новосибирска

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Центр Новосибирска не вмещает дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

«Этот Псалтырь – просто бестселлер!»: как новосибирцев зазывают на православную ярмарку

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Видео: спасатели вытащили новосибирцев из застрявшего лифта

сегодня 10:37 Хроника 0 Коммент.

Сибирячку ударило током в магазине электротехники

сегодня 10:28 Хроника 0 Коммент.

«Была явная угроза жизни»: стали известны подробности спасения пассажира рейса Владивосток – Новосибирск

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Вывоз мусора в Новосибирске подешевеет – регоператор рассказал, почему

сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.10.2019

Возраст значения не имеет: сибирячки старше 50 лет покорили подиум

Читать далее
Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее

Новости по теме

Губернатор Новосибирской области встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации сегодня 14:33 Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница сегодня 14:18 Заместитель губернатора проконтролировал ремонтные работы на «Глобусе» сегодня 13:28 «Это конец»: погибшая десятиклассница из Новосибирска предупредила о своей смерти на странице «ВКонтакте» сегодня 13:14 Долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей сегодня 12:37

Популярное

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал ...

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачес...

Image

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы прод...

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о б...

Image

Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в Барнауле

Image

Два сибирских города вошли в список Forbes

Image

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске