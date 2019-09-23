Следком возбудил уголовное дело по факту гибели школьницы в Новосибирске

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17.10.2019 11:35
Фото СУ СКР по Новосибирской области
Следователи работают на месте происшествия; обстоятельства гибели девушки выясняются.
Уголовное дело после гибели девушки в школе №112 в Советском районе Новосибирска СУ СКР возбудил уголовное дело. Об этом Сиб.фм сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области. Проводится проверка условий, которые могли привести к подобному происшествию.
"По факту обнаружения тела несовершеннолетней в одной из школ Советского района города Новосибирска возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти несовершеннолетней", — сообщает ведомство.
Известно, что ученица десятого класса 112 школы свела счёты с жизнью в одном из туалетов на третьем этаже. Подробности выясняются.
Напомним, ранее ученики школы №112 рассказали Сиб.фм о погибшей.
Эмиль Фукс
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