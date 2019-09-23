Следком возбудил уголовное дело по факту гибели школьницы в Новосибирске

Фото СУ СКР по Новосибирской области

Следователи работают на месте происшествия; обстоятельства гибели девушки выясняются.

Уголовное дело после гибели девушки в школе №112 в Советском районе Новосибирска СУ СКР возбудил уголовное дело. Об этом Сиб.фм сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области. Проводится проверка условий, которые могли привести к подобному происшествию.

"По факту обнаружения тела несовершеннолетней в одной из школ Советского района города Новосибирска возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти несовершеннолетней", — сообщает ведомство.

Известно, что ученица десятого класса 112 школы свела счёты с жизнью в одном из туалетов на третьем этаже. Подробности выясняются.

Напомним, ранее ученики школы №112 рассказали Сиб.фм о погибшей.